FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 564

Новый комментарий
[Удален]  
UsdJpy 109.3 buy 
Take 112
 
Alexander Ivanov:

Привет!

AUDCAD D1


Всем привет, почти угадал)

 

ну, ....

куда двинет фунт теперь ?

https://www.gazeta.ru/politics/news/2019/12/20/n_13838888.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Парламент Британии поддержал законопроект по Brexit во втором чтении
Парламент Британии поддержал законопроект по Brexit во втором чтении
  • 2019.12.20
  • www.gazeta.ru
Парламент Великобритании во втором чтении поддержал законопроект по выходу страны из ЕС. За законопроект проголосовали 358 депутатов, против — 234. После голосования британский парламент уйдет на рождественские и новогодние каникулы. Третье, окончательное чтение состоится в январе. Ранее...
 
Renat Akhtyamov:

ну, ....

куда двинет фунт теперь ?

GBPUSD D1  пойдет тестировать =1.280


 

Сейчас лучше купить доллар.


[Удален]  
По фунту скорее всего будет гэп в понедельник
 
Vladimir Baskakov:
По фунту скорее всего будет гэп в понедельник
аналогичные мысли
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
аналогичные мысли
Что-то они там родили в субботу наконец -то. Интересно куда?
 
Vladimir Baskakov:
Что-то они там родили в субботу наконец -то. Интересно куда?

да тут как бы к гадалке не ходи

давно уже прут вверх

продавцов выше крыши

естественно UP

 
Экономика Англии при любых раскладах не будет убыточной, поэтому ждать фунт по 1.20 не имеет под собой никакого обоснования.
1...557558559560561562563564565566567568569570571...579
Новый комментарий