FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 564
Привет!
AUDCAD D1
Всем привет, почти угадал)
ну, ....
куда двинет фунт теперь ?
https://www.gazeta.ru/politics/news/2019/12/20/n_13838888.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
ну, ....
куда двинет фунт теперь ?
GBPUSD D1 пойдет тестировать =1.280
Сейчас лучше купить доллар.
По фунту скорее всего будет гэп в понедельник
аналогичные мысли
Что-то они там родили в субботу наконец -то. Интересно куда?
да тут как бы к гадалке не ходи
давно уже прут вверх
продавцов выше крыши
естественно UP