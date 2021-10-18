FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 513

Раз здесь ветка про прогнозы, следствия и тенденции

в общем результат такой по вчерашней торговле.


 
Aleksandr Yakovlev:

Раз здесь ветка про прогнозы, следствия и тенденции

в общем результат такой по вчерашней торговле.


офигеть...

а где минусовые сделки?


UPD

А всё, вижу одну.

Красавчик просто

 
Ivan Butko:

офигеть...

а где минусовые сделки?

Так есть же там.)))

 
Ivan Butko:

офигеть...

а где минусовые сделки?


UPD

А всё, вижу одну.

Красавчик просто

Спасибо

 
Aleksandr Yakovlev:

Раз здесь ветка про прогнозы, следствия и тенденции

в общем результат такой по вчерашней торговле.



О! Хорошая идея, принимаю эстафету и выложу свой вчерашний день. Руками похвастаться не могу, работает сова. Разгоняю депо, просадки адские, соответственно, никакой филигранности и эстетики ручной торговли) тупо на результат



 
Ivan Butko:


О! Хорошая идея, принимаю эстафету и выложу свой вчерашний день. Руками похвастаться не могу, совой разгоняю. Просадки адские, соответственно



Да тоже норм. Главное Плюс)))

 

Хочу пояснить на счет минусовой сделки.

Открыл позицию, цена прошла к примеру пунктов 20 в мою сторону,

половину закрыл, а остальная часть может быть переведена в БУ на пару пунктов(может быть и больше). в плюс либо не несколько пунктов

в минус. Но так чтобы по итогу закрытия оставшейся части сделки в общем зачете получился плюс.

Немного наковырял по еве. Все же жду подход к 1,10000


CadJpy 83.03 sell TP 100 pips

CadJpy

 
Vladimir Baskakov:

CadJpy 83.03 sell TP 100 pips

А где сама сделка, виртуальная?

