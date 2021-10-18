FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 186

Alexxl2008:
По USDJPY  вниз на 104.650  и затем вверх на114.650.  нарисовалось и третье движение вниз на 102.000 но оно будет медленным ,весь май.
Извините, пожалуйста, я не понимаю... Где и что может нарисоваться когда все празднуют пасху с пятницы до вторника, а сегодня еще и суббота, если это некий долгосрочный прогноз, то он должен был быть известен и вчера и позавчера и ранее. Поделитесь методикой, очень интересно!
 
Всем доброго дня.По поводу прогноза уже писал выше,  он делается по результатам распределенных вычислений на трех компьютерах у трех разных брокеров.Грубо говоря если два из трех говорят открывать ордера вниз, открываем вниз.По паре USDJPY идет снижение с 04.10.2018.Она уже сходила вниз на 105.700 на Новый год 02.01.2019. Далее поднялась до 112.150 два раза и не пошла вверх.Простые стрелочные индикаторы или зигзаги на шести периодах из девяти в мт4(М1- MN) показывают вниз.Ну и месяц заканчивается, а Н4 не успела сходить на минимум,значит все будет происходить быстро-появляются шпильки.Она уже появилась в последние 10 минут пятницы.Входить вниз конечно удобней раньше и выше-брокер не даст в момент сильных движений открыть ордер. Либо спред будет огромный как в пятницу например 12, или устроит проскальзавание.Но здесь большой ход цены вниз, и можно входить на любом отсоке вверх.
 
И насчет Пасхи.

Католическая Пасха в 2019 году приходится на 21 апреля, что на неделю раньше, чем у православных христиан.

Разные даты объясняются отличиями между юлианским и григорианским календарями.

Гитлер родился сегодня 20 апреля, Ленин 22 апреля .А между ними я, Ваш покорный слуга Александр.

 

Я ориентируюсь по эконмическому календарю и пасха или не пасха, но когда столько стран отдыхают, то внутри дня ловить нечего как минимум до вторника...

cal

 
Всем привет! Профита и никаких стопов!)
 
Dmitriy Forex:
С новой торговой неделей! Неужто сегодня можно ждать сколь-нибудь полезного движения?
 
Всем доброго дня. Пара GBPUSD сходит наверх и вернется.Очень быстро.
 
Alexxl2008:
Всем доброго дня. Пара GBPUSD сходит наверх и вернется.Очень быстро.
Почему GBPUSD сделает это?
 
Anzhela Sityaeva:
С новой торговой неделей! Неужто сегодня можно ждать сколь-нибудь полезного движения?

Без понятия, жаль нет дара ясновидения. Ну глядя на экономический календарь видимо за сегодня больших движений быть не обещается.

 
Не отработала по М5 вверх на 1.32 .А вернется  на 1.2777 .  А которая пара EURUSD сначала сходит на 1.1177 медленно и только потом вверх как на картинке у Дмитрия.И скорее всего в начале мая.
