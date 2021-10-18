FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 186
По USDJPY вниз на 104.650 и затем вверх на114.650. нарисовалось и третье движение вниз на 102.000 но оно будет медленным ,весь май.
Католическая Пасха в 2019 году приходится на 21 апреля, что на неделю раньше, чем у православных христиан.
Разные даты объясняются отличиями между юлианским и григорианским календарями.
Гитлер родился сегодня 20 апреля, Ленин 22 апреля .А между ними я, Ваш покорный слуга Александр.
Я ориентируюсь по эконмическому календарю и пасха или не пасха, но когда столько стран отдыхают, то внутри дня ловить нечего как минимум до вторника...
Всем привет! Профита и никаких стопов!)
Всем доброго дня. Пара GBPUSD сходит наверх и вернется.Очень быстро.
С новой торговой неделей! Неужто сегодня можно ждать сколь-нибудь полезного движения?
Без понятия, жаль нет дара ясновидения. Ну глядя на экономический календарь видимо за сегодня больших движений быть не обещается.