FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 127

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Я думаю пора брать новые цели)))


 

Да и по этой паре тоже.


 
Aleksandr Yakovlev:

Я думаю пора брать новые цели)))

Дело было вечером... А сейчас дело, пятница. Так что лучше переждать до понедельника уже

 
Konstantin Nikitin:

Дело было вечером... А сейчас дело, пятница. Так что лучше переждать до понедельника уже

Да все норм бро)))

Сегодня день такой, надо входить и входить))

А выйти всегда успеем.


 

Нет желающих помочь с тиками по евро с 16:30 по 16:31Мск?

У моего ДЦ в проге нет тикового графика :(

 
Nikolai Krylov:

Нет желающих помочь с тиками по евро с 16:30 по 16:31Мск?

У моего ДЦ в проге нет тикового графика :(

Т.е. тебе нужны 2 бара на 5 знаке или что то я не понял?

 
Aleksandr Yakovlev:

Т.е. тебе нужны 2 бара на 5 знаке или что то я не понял?

423912902019.03.08 14:30:03buy0.11eurusd1.123600.000001.123762019.03.08 14:30:061.123760.000.000.00116.89


один бар 14:30 по Гринвичу. Был ли на открытии геп.

Упд 

Бай стоп стоял на 1.12280 ТП 1.12376

 
Nikolai Krylov:
423912902019.03.08 14:30:03buy0.11eurusd1.123600.000001.123762019.03.08 14:30:061.123760.000.000.00116.89


один бар 14:30 по Гринвичу. Был ли на открытии геп.

 Это надо?
 

Спасибо, но на этом графике тоже не видно гепа. Ладно, пусть будет так как есть. Продолжим торговать через этот ДЦ дальше :)

PS

У меня уже накопилось более 10 таких случаев и еще когда закрывали ордер 2-3 пунктами в 5 знаке. Хорошо если безубыток, а хуже когда стоплосс :)))

 

Случаются же хорошие периоды в истории, приятно вдохновляют, буквально за 8 дней можно взять 8 раз - вот и думаешь, что у кого-то же получается - не всегда же сливать... да, скажете вы, любой советник можно подогнать под хороший временной момент... и будете правы....))

просто субботний треп...



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