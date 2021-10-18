FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 127
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Я думаю пора брать новые цели)))
Да и по этой паре тоже.
Я думаю пора брать новые цели)))
Дело было вечером... А сейчас дело, пятница. Так что лучше переждать до понедельника уже
Дело было вечером... А сейчас дело, пятница. Так что лучше переждать до понедельника уже
Да все норм бро)))
Сегодня день такой, надо входить и входить))
А выйти всегда успеем.
Нет желающих помочь с тиками по евро с 16:30 по 16:31Мск?
У моего ДЦ в проге нет тикового графика :(
Нет желающих помочь с тиками по евро с 16:30 по 16:31Мск?
У моего ДЦ в проге нет тикового графика :(
Т.е. тебе нужны 2 бара на 5 знаке или что то я не понял?
Т.е. тебе нужны 2 бара на 5 знаке или что то я не понял?
один бар 14:30 по Гринвичу. Был ли на открытии геп.
Упд
Бай стоп стоял на 1.12280 ТП 1.12376
один бар 14:30 по Гринвичу. Был ли на открытии геп.
Спасибо, но на этом графике тоже не видно гепа. Ладно, пусть будет так как есть. Продолжим торговать через этот ДЦ дальше :)
PS
У меня уже накопилось более 10 таких случаев и еще когда закрывали ордер 2-3 пунктами в 5 знаке. Хорошо если безубыток, а хуже когда стоплосс :)))
Случаются же хорошие периоды в истории, приятно вдохновляют, буквально за 8 дней можно взять 8 раз - вот и думаешь, что у кого-то же получается - не всегда же сливать... да, скажете вы, любой советник можно подогнать под хороший временной момент... и будете правы....))
просто субботний треп...