началось, только  прогу запустил и началось...

ай фунт маладца ;)))

не ожидал такой прыти, не ожидал ;)))

вот еще одна фигура высшего пилотажа

а вот по подробнее

а вот ева после запуска проги

аналогия почти полная

люблю, когда кукл лютует

не верьте никому и ничему, думайте головой и все получится

Maksim Dlugoborskiy:

Отнюдь.
Я за справедливость.

Интересный у вас мониторинг, нач депо $1. Центовый значит
Полагаю, что нужно думать о фиксации прибыли:)


 
С чего только такая щедрость? Абсолютно не было желания его продавать сегодня.

Сейчас даже не знаю. Может 1000 пип дадут вниз?

 
Прога,наверное,  трет золотые яйца Чингис -Хана и фунт дорожает
GbpUsd 1.2515 sell

TP 1000 pipov

заглянем в бедующее! тут наверное будет накопление (в коробке )

GBPUSDH2 GBPUSDM5 

 
Aleksandr Klapatyuk:

заглянем в бедующее! тут наверное будет накопление (в коробке )

ага

да будет флет

даже не смотря на это

;)

sterva:

С чего только такая щедрость? Абсолютно не было желания его продавать сегодня.

Сейчас даже не знаю. Может 1000 пип дадут вниз?


Я думаю, что щедрости отсюда:

Для Фунта это очень хорошо:)

 
Renat Akhtyamov:

началось, только  прогу запустил и началось...

ай фунт маладца ;)))

не ожидал такой прыти, не ожидал ;)))


Как это началось? скоро коррекцию. ждать,а  вы началось .Врт высший пилотаж))))))

