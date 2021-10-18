FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 450
началось, только прогу запустил и началось...
ай фунт маладца ;)))
не ожидал такой прыти, не ожидал ;)))
вот еще одна фигура высшего пилотажа
а вот по подробнее
а вот ева после запуска проги
аналогия почти полная
люблю, когда кукл лютует
не верьте никому и ничему, думайте головой и все получится
Отнюдь.
Я за справедливость.
Полагаю, что нужно думать о фиксации прибыли:)
С чего только такая щедрость? Абсолютно не было желания его продавать сегодня.
Сейчас даже не знаю. Может 1000 пип дадут вниз?
GbpUsd 1.2515 sell
TP 1000 pipov
заглянем в бедующее! тут наверное будет накопление (в коробке )
ага
да будет флет
даже не смотря на это
;)
Я думаю, что щедрости отсюда:
Для Фунта это очень хорошо:)
Как это началось? скоро коррекцию. ждать,а вы началось .Врт высший пилотаж))))))