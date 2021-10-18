FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 470

Yevhenii Levchenko:

Тут наверное хрен проссышь как оно будет... Какие будут ставки? Рост или падение?

Я не делаю никаких ставок, просто игнорирую фунтовые пары, неужели так сложно не торговать фунтом до  завтрашнего дня)

Будем торговать после обнародования на откскок либо шорт от самого верха либо бай от плинтуса...
 
Vasiliy Vilkov:

Так я и не лезу... Только нефть продажи держу и все...
На протяжении всего торгового дня буду ловить цену евро/австралийца с походом южного покровительства как минимум до 20.00 доливкой ордеров продаж, дальше время уже не подходящее для меня. Причина рыночного падения взята из таких данных закрытия цены на 4 часе в отметке 1.6380 и 1.6395 выделенных вертикальными линиями, которые считаю моментами вероятного отката, да и дневная свеча тоже вчера закрылась на 1.6350 и ее график показывать не буду, а когда есть совпадающие округления примерные на разных таймфреймах, то это сигнал для вероятности снижаться.

Добрый день ! не подскажите - как вы определяете направления движения ? так то, понятно что вы вошли в рынок. но не как не пойму - от какого индикатора вы определяете направления ?

 

Добрый день, команда.

Давно не выкладывал красивых картинок.

Исправляюсь:

Лимитники

Вот! Спасибо! теперь , хоть видна картина. А то вбросы делают, а объяснить , не хотят.

на вашей картинке хоть можно - обдумать свои действия . 

я так понимаю - вы ловите на самой верхней поддержке , отложками?

GBPAUDH2

 
Aleksandr Klapatyuk:

Добрый день ! не подскажите - как вы определяете направления движения ? так то, понятно что вы вошли в рынок. но не как не пойму - от какого индикатора вы определяете направления ?

Моя торговая система не основывается только именно на индикаторах, хоть их и хватает под завязку начиная от цифр объемов, линий сессий и заканчивая силою валют и они конечно частично помощники. Просто беру дневные свечи для осмотра и если есть их верхнее расположение с предыдущей свечой округленной закрытием и новой вышедшей выше ее сегодня, то смотрю на 4 час есть ли там округленные значения, которые были в 4 утра и 8 утра закрываемые тоже сверху, поэтому двойное соответствие сверху на разных тайфреймах признак сигнала к падению о чем описывал раньше про пару на графиках ныне. Как мог высказал, по другому не умею.


Не в обиду! пусть я не чего не понял. ну хоть какие то , предположения объяснить - почему вы совершили покупку или продажу.

Вот теперь - понял. что у вас есть своя стратегия! 

