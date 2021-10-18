FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 41
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А я думаю будут продавать пока стопы не соберут.
ой, ну это безусловно
форекс от халявы не откажется
Вы уж меня простите, я не самый опытный трейдер, скорее так, новичок. Перечитал всю ветку, особенно, меня интересовало сегодняшнее обсуждение происходящего с парой EUR/USD, и как по мне, то вполне возможно, завтра начнётся стремительный подъём.
Мне так думается.
Сказал жи
не торгуйте противотренд
а то на пятаки порежут
;)
Вот вам выписка из моей совы, сигналы по 28-ми парам на текущий момент:
-1 - это продажа,
1 - покупка
На сколько часов вперед прогнозирует сова?
пока не разобрался, самому интересно
многие ищут в котировке периодичность и сезонность
однако, я думаю что ярковыраженной её нет
так что ответ на Ваш вопрос скорее всего не будет найден никем и никогда
Мне вот интересно, а за сколько дней пары вернутся на точки открытия сегодняшнего дня :)
Evgenii Porokhov:
Хороший прогноз, правда скорее похоже на коррекцию, нежели на подъем, по мне так можем глобально увидеть тенденцию в сторону укрепления евро.
Такой вариант вполне закономерный, стремительно падение переходит в стремительный подъём, при этом если говорить о подъёме, то, это от двух третЕй, до 100% от падающей свечи. Тени в учёт не берём. Если открытие бычьей свечи выше закрытия медведя, то вероятность мощного подъёма оч велика.
В моём случае, если внимательно смотрели вчерашний скрин, я умудрился купить еврики на пике, и без стопов, сегодня цена вернулась, дошла до моего ТП, и после этого начались более глубокие коррекции. Это конечно в большей степени удача нежели просчёт,но всё же ))))
Это вариант на понедельник.
Я не сторонник отложенных ордеров, я не шарю их ставить, да и торгую я на внутридневных и с повышенным риском, так что стараюсь смотреть что делаю, потому, часть подъёма скорее всего пропущу. Возможно конечно, но в худшем варианте, что рынок до обеда будет менжеваться, типа во флет. Если так, стремительных подёмов не будет, будет маленькая свеча, и рынок раскачается только во вторник.
Если всё будет как обычно, то, в 3-4 часа утра начнуться более высокие вершины между широкими коррекциями, значит к 8 утра рынок более оживиться но, будет упущено часть профита. Как сказал выше, лучше чаще заглядывать на графики чтобы убедиться, откусить поменьше профита но легче проглотить )))
Мне вот интересно, а за сколько дней пары вернутся на точки открытия сегодняшнего дня :)
Я не пытаюсь просчитать рынок на неделю, максимум на завтра, долгосроки у меня не получаются от слова СОВСЕМ, одни залёты, при чём на месяц, полтора, это к вашему вопросу.
На скрине видна сделка которая открыта в середине декабря, можете открыть график расставить метки и прикинуть движение на практике )
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Ренка,привет! Давай делать бота веериста. На м15 глаза вылазят и от компа не отойти. Вот гонял в тестере,насколько успевал выдержать алгоритм. Ни одного убытка. Если да,переходим в личку. Проблемы будут-импульсы. Думаю.
Глядя на график просто воодушевись,одной динамической тонкости алгоритма на графике не видно.
Нефть М15:
Торговля 25.01.2019
день прошел согласно торгового сценария. После подтверждения крупным капиталом интереса покупок от цены 1.1305 я тоже совершил сделку в сторону интереса крупного капитала.Так как есть логика в том,что бы быть на стороне сильнейшего и крупный капитал не хочет терять свои деньги и всегда будет защищать свой интерес,а значит и мой интерес))