Утренний опцион.

Maxim Romanov:

ошибся до 9400 откат ожидается

9400 еще терпимо - был прогноз от Бутко, что хотят до 7500...а я так думаю, что в преддверии выхода очень сильного конкурента от фэйсбук...эту монету загонят вверх насколько возможно...а потом резко сольют - изымут всю ликвидность и перейдут в Либертаску...

этож не золото - сольют и глазом не моргнут...оставят всех на бобах...был же прецедент с 20 000...

 
Сергей Криушин:

Смотрел Ларри Уильямса, тот сказал что по битку фигура "падший ангел" и на хаях биток уже никогда не будет.

 
Nikolai Krylov:

Вот вот и я того же мнения... а кто такой Ларри Уильямс и где его показывают???

Живет ветка))
 
wiktar:
Живет ветка))
Мы все ожидании рассказа про объемы...
 
Сергей Криушин:

Вот вот и я того же мнения... а кто такой Ларри Уильямс и где его показывают???

https://www.youtube.com/watch?v=Jb0wzrqyZH8

https://youtu.be/Jb0wzrqyZH8

 
Сергей Криушин:

9400 еще терпимо - был прогноз от Бутко, что хотят до 7500...а я так думаю, что в преддверии выхода очень сильного конкурента от фэйсбук...эту монету загонят вверх насколько возможно...а потом резко сольют - изымут всю ликвидность и перейдут в Либертаску...

Вообще и до 0 может упасть, тут риск 100%. Ну до 3000 упадет, еще прикуплю.
 
Nikolai Krylov:

Я, выше 370 000 прогнозировал. Посмотрим кто окажется прав. По другому моему прогнозу до 70 000 дойдет. Тут по мере развития станет понятнее.
Но как говорил другой известный инвестор: "не важно прав ты или нет важно сколько ты теряешь, когда не прав и сколько зарабатываешь, когда прав" Вот мне важнее заработать, чем остаться правым.
 
Maxim Romanov:
Тоже вот сильно подсел на него...и неплохо кормит, но постоянно в напряге приходится быть от вот такой неопределенности - не как на других: зашел/поставил и забыл - все равно развернется или закроешь терпимый убыток...

