FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 332
Утренний опцион.
ошибся до 9400 откат ожидается
9400 еще терпимо - был прогноз от Бутко, что хотят до 7500...а я так думаю, что в преддверии выхода очень сильного конкурента от фэйсбук...эту монету загонят вверх насколько возможно...а потом резко сольют - изымут всю ликвидность и перейдут в Либертаску...
этож не золото - сольют и глазом не моргнут...оставят всех на бобах...был же прецедент с 20 000...
Смотрел Ларри Уильямса, тот сказал что по битку фигура "падший ангел" и на хаях биток уже никогда не будет.
Вот вот и я того же мнения... а кто такой Ларри Уильямс и где его показывают???
Живет ветка))
https://www.youtube.com/watch?v=Jb0wzrqyZH8
этож не золото - сольют и глазом не моргнут...оставят всех на бобах...был же прецедент с 20 000...
Я, выше 370 000 прогнозировал. Посмотрим кто окажется прав. По другому моему прогнозу до 70 000 дойдет. Тут по мере развития станет понятнее.
Тоже вот сильно подсел на него...и неплохо кормит, но постоянно в напряге приходится быть от вот такой неопределенности - не как на других: зашел/поставил и забыл - все равно развернется или закроешь терпимый убыток...