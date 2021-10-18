FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 409

отработка к вчерашнему прогнозу
И тишина, все замерли в ожидании прибыли)))
 
разруливаем вынос -т.е развод.
Ну что, как отстрелялись?
Однако йену пора продавать, я пошел
 
Aleksandr Klapatyuk:

не ужели не дотянет до значка Sell ( GBPUSDH2 )

дотянет, если не торопиться
 
Aleksandr Klapatyuk:

не ужели не дотянет до значка Sell ( GBPUSDH2 )


Дотянет и перетянет, фунт на 1.35 пошел...

 
Vasiliy Vilkov:

Дотянет и перетянет, фунт на 1.35 пошел...

не уверен...

невооруженным глазом видно - индекс бакса растет


 
Renat Akhtyamov:

не уверен...

невооруженным глазом видно - индекс бакса растет


Это ему не помеха у фунтика своя жизнь главное удачно развестись с Европой)

 

КИВИ! Как много в этой паре...  

Ииии, купил. Не все ему блатовать...

