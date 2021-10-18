FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 409
не ужели не дотянет до значка Sell ( GBPUSDH2 )
Дотянет и перетянет, фунт на 1.35 пошел...
не уверен...
невооруженным глазом видно - индекс бакса растет
Это ему не помеха у фунтика своя жизнь главное удачно развестись с Европой)
КИВИ! Как много в этой паре...
Ииии, купил. Не все ему блатовать...