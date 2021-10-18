FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 291

Mr.Anamaliy:

закрыл позицию sell usd/jpy c убытком -4.96 открыта позиция buy usd/jpy

закрыл позицию sell eur/jpy c убытком -7.13 открыта позиция buy eur/jpy



баланс у вас стоит на месте.

хорошо что ваш искусственный интеллект - не сливает вас.

и рискованно он у вас  играет 

 
Aleksandr Klapatyuk:

откуда вы взяли у меня искуственный интелект?)))))))))))))))

Mr.Anamaliy:

откуда вы взяли у меня искуственный интелект?)))))))))))))))

извиняюсь. не правильно прочёл   

4

 
Aleksandr Klapatyuk:

это рисковано?

вниз

сегодня скорее всего - медвежий день EURJPY - EURUSD

Aleksandr Klapatyuk:

 продал

 
wall_street21:
Что вы,какие обиды ) я ж взрослый человек) иногда огорчает что кто нибудь один,лишает остальных информации и знаний.  Но если большинство это нормально воспринимает,то значит получать прибыль интересно только единицам )) если реально посмотреть на вещи,то я себя чувствую словно в детском саду (((( 
Да можешь никому ничего не рассказывать) Ты уже в детском саду где все друг друга поливают грязью при первой же возможности из за несостоявшихся надежд))
Тиковые объемы не так уж сложно распознать. 
если перепрыгнет синею линию - то советник откроет ещё и buy позицию

если так. то я не угадал с прогнозом.

синяя линия 

Спасибо огромное - за труды Vladimir Karputov

с его кодов - я сляпал себе неплохого советника

