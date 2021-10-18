FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 291
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
закрыл позицию sell usd/jpy c убытком -4.96 открыта позиция buy usd/jpy
закрыл позицию sell eur/jpy c убытком -7.13 открыта позиция buy eur/jpy
баланс у вас стоит на месте.
хорошо что ваш искусственный интеллект - не сливает вас.
и рискованно он у вас играет
баланс у вас стоит на месте.
хорошо что ваш искусственный интеллект - не сливает вас.
и рискованно он у вас играет
откуда вы взяли у меня искуственный интелект?)))))))))))))))
откуда вы взяли у меня искуственный интелект?)))))))))))))))
извиняюсь. не правильно прочёл
баланс у вас стоит на месте.
хорошо что ваш искусственный интеллект - не сливает вас.
и рискованно он у вас играет
это рисковано?
сегодня скорее всего - медвежий день EURJPY - EURUSD
сегодня скорее всего - медвежий день EURJPY - EURUSD
Что вы,какие обиды ) я ж взрослый человек) иногда огорчает что кто нибудь один,лишает остальных информации и знаний. Но если большинство это нормально воспринимает,то значит получать прибыль интересно только единицам )) если реально посмотреть на вещи,то я себя чувствую словно в детском саду ((((
если перепрыгнет синею линию - то советник откроет ещё и buy позицию
если так. то я не угадал с прогнозом.
Спасибо огромное - за труды Vladimir Karputov
с его кодов - я сляпал себе неплохого советника