FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 325

Новый комментарий
 

С месяца на месяц жду Киви...


 
Renat Akhtyamov:
https://rg.ru/2019/06/28/rossiia-i-kitaj-dogovorilis-ne-provodit-raschety-v-dollarah.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Им пофиг...


 

Лнтик..., как вариант:


 
Lesorub:

Лнтик..., как вариант:


должен сходить еще п. на 35-40 вниз. Обновить февральский минимум., а потом искать вход на бай.

 

И пятничный Еврофунтик:


 
Lesorub:

С месяца на месяц жду Киви...


А что скрывается за красными символами в правом верхнем углу?
 

дорово!

ФунтДолл Д1


 
Lesorub:

И пятничный Еврофунтик:


А ниже цели есть?
 
Nikolai Krylov:
А что скрывается за красными символами в правом верхнем углу?

направление свопа при бай или селл...

(можно выкинуть...)

 

Renat Akhtyamov:
https://rg.ru/2019/06/28/rossiia-i-kitaj-dogovorilis-ne-provodit-raschety-v-dollarah.html?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop

Доля долларовых расчетов РФ-Китай очень мала - на погрешность расчетов мирового ВВП не влияет. А вот Китайская биржа с золотом очень даже, но что то нет новостного фона на эту тему.

1...318319320321322323324325326327328329330331332...579
Новый комментарий