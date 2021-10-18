FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 532
У тебя же и по этой паре открыто GBPJPYH2 ? здесь наверное, быстрее финиширует к S2
Закрыл уже. Поторопился.
вечер перестаёт быть томным :-) теперь CAD вышел из равновесия...
а я даже пивка не успел прикупить
у нас до 22.00 - можно успеть купить. так что приезжайте к нам на Кубань - можно затарится
Когда постиг Дзен
Всё, хватит - пятница должна быть пятницей !
нервенная получилась неделя, в пон. попробовал в золото, получил в хлебальник :-)
всё одно +25%..но есть над чем поработатьPS/ с завершенной неделей не угадал...евра задела sell-stop. И куда она его теперь потащит...
Ну, а я угадал с 1,10400 )))
Попробую сегодня купить AUDCAD без стопа, если что, буду усреднять. Цель 9050, а там будет видно.
Хотя неделя и закончена, но любопытные вещи всё ещё происходят :
Снайпер