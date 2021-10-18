FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 532

Aleksandr Klapatyuk:

У тебя же и по этой паре открыто GBPJPYH2 ? здесь наверное, быстрее финиширует к S2


Закрыл уже. Поторопился.

 

вечер перестаёт быть томным :-) теперь CAD вышел из равновесия...

а я даже пивка не успел прикупить

у нас до 22.00 - можно успеть купить. так что приезжайте к нам на Кубань - можно затарится

Снимок 

 

Когда постиг Дзен

 

Всё, хватит - пятница должна быть пятницей !


нервенная получилась неделя, в пон. попробовал в золото, получил в хлебальник :-)

всё одно +25%..но есть над чем поработать

PS/ с завершенной неделей не угадал...евра задела sell-stop. И куда она его теперь потащит...
 
Maxim Kuznetsov:

Всё, хватит - пятница должна быть пятницей !


нервенная получилась неделя, в пон. попробовал в золото, получил в хлебальник :-)

всё одно +25%..но есть над чем поработать

PS/ с завершенной неделей не угадал...евра задела sell-stop. И куда она его теперь потащит...

Ну, а я угадал с 1,10400 )))

 

Попробую сегодня купить AUDCAD без стопа, если что, буду усреднять. Цель 9050, а там будет видно.

 

Хотя неделя и закончена, но любопытные вещи всё ещё происходят :


 
Maxim Kuznetsov:

Хотя неделя и закончена, но любопытные вещи всё ещё происходят :


Снайпер

 
Ну чо наторговали, куда дальше евро, фунт?
