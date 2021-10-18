FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 261
да шут его знает. Поглядим.
Хотя, если смотреть на часик, видно, что не пускают вниз. Я могу конечно ошибаться.
Но цену выталкивают. Даже глядя на последние 2 бара.Какой то расколбас сейчас происходит.
по технике то вниз...но последнее время с нашим Трампом всё не по фен-шую ходит, он одним твитом всё в свою пользу переворачивает... как хорошо было при Обаме...тишь да гладь...коси-не хочу...сколько влезет...))
если дол/ена еще ниже - тогда уж точно ева выше попрет...
Покажите технику. Как она выглядит?)))
Покажите технику. Как она выглядит?)))
да техника простая голова плечи...два рывка вниз было должен быть третий...но рынок тонкий внизу видно, поэтому крутят куда им выгодно...
Спасибо. сейчас -буду пробовать
что то я не до тюкался
просто он сборный - сейчас сохраню шаблон графика
под названием советника и в тестере должно быть видно
протестил ещё одну систему
в ручную открывал - трал закрывал
вроде рабочая
Stochastic и MACD
в первом окошке -это вторая снизу
Stochastic голубая линия - период К 21.- период D 3.- замедление 2. -метод LWMA .-цена Close/Close.
MACD красная линия - быстрое EMA 10. -медленное EMA 15. -MACD SMA 13. - Применить к: Close.
---------------------------------------------------------------------------
WPR и StdDev во втором окошке - в самом внизу
WPR -коричневая линия - период 13.
StdDev -синяя линия -период 8 .-сдвиг 0 .-метод LWMA .- Применить к: Close.
вот это как работает. И на всех ТФ
Привет, точно, эти мутные прогнозисты что-то напали последнее время на ветку...наверно мешает сильно свои продукты проталкивать...))
а вот действительно интересно сколько народу читает эту ветку - я так думал только несколько россиян...по голосованию так примерно 90 -150...
+1
Я читаю, ежедневно.
И думаю много ещё людей
Тем боле, в списке ФОРУМы эта ветка ни где то в низу в списке а на втором месте.
Это наверно вместе с английским, там точно форум зашкаливает...хотя посмотрел, яндекс хорошо переводит, темы какие-то мелкие с нашими не сравнить...))
Всем привет.Поставил AUDUSD вниз на 15 пунктов, но может и на все 100 сходить .На 0.6870
Внизу делать нечего. Вверх пойдет)))15 может и сходит но совсем вниз не пойдет.
Всем привет.Поставил AUDUSD вниз на 15 пунктов, но может и на все 100 сходить .На 0.6870
я не советую а так к размышлению
вроде как вверх хочет пойти