FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 399
Одна пятая часть сделки закрыта. Остальное в БУ. Цели внизу.
Жду повторный вход на продажу. На скрине видно.
сегодня как то пара EURUSD - подозрительно смотрит вниз.
правда если цена закрепится выше Piviot level(Голубой линии)
то до 3. точки вашей - должны до топать.
через 20мин. -если бар останется выше Piviot level(Голубой линии) EURUSDH2
есть надежда рвануть вверх
Через 45 мин новости. Не советую пока торговать. Возможны сильные движения как в 1 так и в другую сторону.
новости это хорошо - в эти моменты ловить выгодную цену .
но индикатор указывает до и после новостей - направления движения
Большинство трейдеров (как они себя называют) в просадке.
все таки - дошла цена -1.09500
https://www.mql5.com/ru/forum/297446/page397#comment_13174611
я потерял - что вчера заработал
ну и новости -снесла всех. и туда куда надо пойдёт.
хорош на этой неделе - хоть чуток отбился
ну как - психика?
вот так - издеваются над нами .
сидишь себе - и тут на тебе новость. скинули и пошли себе дальше.
Что-то смахивает на начало роста долгосрочного... или предпосылки к нему)
что то подсказывает - что не зря скидывали . скорее всего попрёт вверх
и график - готов к вверху к МА144 (пунктирная коричневая)