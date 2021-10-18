FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 399

Одна пятая часть сделки закрыта. Остальное в БУ. Цели внизу.

Жду повторный вход на продажу. На скрине видно.


Aleksandr Klapatyuk:

сегодня как то пара EURUSD - подозрительно смотрит вниз.

правда если цена  закрепится выше Piviot level(Голубой линии)

то до 3. точки вашей - должны до топать.

 

через 20мин. -если бар останется выше Piviot level(Голубой линии) EURUSDH2

есть надежда рвануть вверх 

EURUSDH2

 

Через 45 мин новости. Не советую пока торговать. Возможны сильные движения как в 1 так и в другую сторону.


Aleksandr Yakovlev:

Через 45 мин новости. Не советую пока торговать. Возможны сильные движения как в 1 так и в другую сторону.


новости это хорошо - в эти моменты ловить выгодную цену .

но индикатор указывает до и после новостей - направления движения 

 

Большинство трейдеров (как они себя называют) в просадке.


Vladimir Tkach:

Большинство трейдеров (как они себя называют) в просадке.


все таки - дошла цена -1.09500

https://www.mql5.com/ru/forum/297446/page397#comment_13174611

я потерял - что вчера заработал 

потеря

ну и новости -снесла всех. и туда куда надо пойдёт.

хорош на этой неделе - хоть чуток отбился 

ничья

ну как - психика?

вот так - издеваются над нами . 

сидишь себе - и тут на тебе новость. скинули и пошли себе дальше.

 
Aleksandr Klapatyuk:

ну как - психика?

вот так - издеваются над нами . 

сидишь себе - и тут на тебе новость. скинули и пошли себе дальше.

Что-то смахивает на начало роста долгосрочного... или предпосылки к нему)
Yevhenii Levchenko:
Что-то смахивает на начало роста долгосрочного... или предпосылки к нему)

что то подсказывает - что не зря скидывали . скорее всего попрёт вверх

и график - готов к вверху к МА144 (пунктирная коричневая)

EURUSDDaily

