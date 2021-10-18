FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 124

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Алексей Тарабанов:

На флет ены до конца недели согласен. 

И нахрена тренды рисовать было? 

так говорят же по времени - хз

пора уже начинать как то ясность вносить в эти вопросы, хотя бы с помощью ТА ;)

 

Для того, чтобы что-нибудь проанализировать, неплохо было-бы сначала оценить применимость методов анализа к этому нечту. 

Не стану утомлять примерами некорректного использования методов анализа процессов, не имеющих отношения к Forex. 

Зачем пытаться использовать анализ трендов и их пробоев при торговле швейцарским франком

 
Алексей Тарабанов:

Для того, чтобы что-нибудь проанализировать, неплохо было-бы сначала оценить применимость методов анализа к этому нечту. 

Не стану утомлять примерами некорректного использования методов анализа процессов, не имеющих отношения к Forex. 

Зачем пытаться использовать анализ трендов и их пробоев при торговле швейцарским франком? 

tara, я давно уже не рисую, просто вспомнилось побаловаться

когда то этим прогнозил, просто счас показал твоими руками, прости.

ева, франк и прочее... на днях собираюсь связать все в единое целое, потом отвечу.

 
Renat Akhtyamov:

tara, я давно уже не рисую, просто вспомнилось побаловаться

когда то этим прогнозил, просто счас показал твоими руками, прости.

ева, франк и прочее... на днях собираюсь связать все в единое целое, потом отвечу.

Интересненько ) 

 

Закрыл и Киви.

Движение еще не закончено и возьмут 0.6703 минимум.

Но, достаточно и этого:


 

Индекс бакса:


 

Теперь по Евро.

Жду окончание снижения на 60-70 п. с текущих цен.

Оттуда набор в Бай с целью взятия движения в 300 пунктов.


 

Каналы отображают тенденцию в шорт , по лонговым "контрольным точкам " ( синий) , красный по нижним экстремумам . В диапазоне каналов может быть реализованы сценарии с уровнем коррекции 61.8 и 75% по фибо.

 

По структуре коррекция А-В-С  предположительно  ( 5-3-5 ), при этом сценарии можно ожидать формирование w-4.

 

H4

USDCADH4

.

USDJPYH4

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