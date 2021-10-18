FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 124
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На флет ены до конца недели согласен.
И нахрена тренды рисовать было?
так говорят же по времени - хз
пора уже начинать как то ясность вносить в эти вопросы, хотя бы с помощью ТА ;)
Для того, чтобы что-нибудь проанализировать, неплохо было-бы сначала оценить применимость методов анализа к этому нечту.
Не стану утомлять примерами некорректного использования методов анализа процессов, не имеющих отношения к Forex.
Зачем пытаться использовать анализ трендов и их пробоев при торговле швейцарским франком?
Для того, чтобы что-нибудь проанализировать, неплохо было-бы сначала оценить применимость методов анализа к этому нечту.
Не стану утомлять примерами некорректного использования методов анализа процессов, не имеющих отношения к Forex.
Зачем пытаться использовать анализ трендов и их пробоев при торговле швейцарским франком?
tara, я давно уже не рисую, просто вспомнилось побаловаться
когда то этим прогнозил, просто счас показал твоими руками, прости.
ева, франк и прочее... на днях собираюсь связать все в единое целое, потом отвечу.
tara, я давно уже не рисую, просто вспомнилось побаловаться
когда то этим прогнозил, просто счас показал твоими руками, прости.
ева, франк и прочее... на днях собираюсь связать все в единое целое, потом отвечу.
Интересненько )
Закрыл и Киви.
Движение еще не закончено и возьмут 0.6703 минимум.
Но, достаточно и этого:
Индекс бакса:
Теперь по Евро.
Жду окончание снижения на 60-70 п. с текущих цен.
Оттуда набор в Бай с целью взятия движения в 300 пунктов.
Каналы отображают тенденцию в шорт , по лонговым "контрольным точкам " ( синий) , красный по нижним экстремумам . В диапазоне каналов может быть реализованы сценарии с уровнем коррекции 61.8 и 75% по фибо.
По структуре коррекция А-В-С предположительно ( 5-3-5 ), при этом сценарии можно ожидать формирование w-4.
H4
.