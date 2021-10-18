FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 324

Новый комментарий
 
Mr.Anamaliy:

Отлично зашел на EUR/JPY, надеюсь все движение заберу


А с чего ена будет падать, если война с Китаем продолжается...да и всё такое прочее... как по мне так ене только расти и расти...

 
Сергей Криушин:

А с чего ена будет падать, если война с Китаем продолжается...да и всё такое прочее... как по мне так ене только расти и расти...

По вашему мнению надо eur/jpy продавать ? Отталкиваясь от фундаментальных новостей?

 
Сергей Криушин:

А с чего ена будет падать, если война с Китаем продолжается...да и всё такое прочее... как по мне так ене только расти и расти...

И если ене расти и расти..... а евро что будет падать или расти, по вашему мнению?

 
 
Mr.Anamaliy:

И если ене расти и расти..... а евро что будет падать или расти, по вашему мнению?

все будет расти и ена, евро, фунт, доллар, франк, австралиец, новозеландец и канадец вырастет и даже юань! Просто в разное время))

хотяяяя.... скорее наоборот, все будет падать, так будет сказать вернее!

 
Maxim Romanov:

все будет расти и ена, евро, фунт, доллар, франк, австралиец, новозеландец и канадец вырастет и даже юань! Просто в разное время))

хотяяяя.... скорее наоборот, все будет падать, так будет сказать вернее!

Разное время,разная скорость роста, разная сила влияния, а так да!

 
Mr.Anamaliy:

И если ене расти и расти..... а евро что будет падать или расти, по вашему мнению?

Евра дожна бы расти по идее...был прогноз у кого-то 1.1480 я как бы согласен тоже... ничто не мешает еще немного подняться...но против бакса...у ены совсем другое назначение и сила - резервная валюта, хотя теперь уже и биток резервная, и золото, и даже рубль стал резервным...))

евра/ена
 

По идее...


 
Lesorub:

По идее...


Ну если так надо - значит так оно и должно быть... против лома с рельсой не попрешь...))))

 
Сергей Криушин:

А с чего ена будет падать, если война с Китаем продолжается...да и всё такое прочее... как по мне так ене только расти и расти...

https://rg.ru/2019/06/28/rossiia-i-kitaj-dogovorilis-ne-provodit-raschety-v-dollarah.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Россия и Китай договорились не проводить расчеты в долларах
Россия и Китай договорились не проводить расчеты в долларах
  • rg.ru
Россия и КНР сделали первый шаг к дедолларизации. Министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган подписали соглашение об отказе проводить расчеты в долларах. Все взаимные платежи будут проводиться в рублях и юанях. После подписания соглашения, расчеты, ранее прописанные в долларах, также перейдут на расчеты в...
1...317318319320321322323324325326327328329330331...579
Новый комментарий