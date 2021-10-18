FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 324
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Отлично зашел на EUR/JPY, надеюсь все движение заберу
А с чего ена будет падать, если война с Китаем продолжается...да и всё такое прочее... как по мне так ене только расти и расти...
А с чего ена будет падать, если война с Китаем продолжается...да и всё такое прочее... как по мне так ене только расти и расти...
По вашему мнению надо eur/jpy продавать ? Отталкиваясь от фундаментальных новостей?
А с чего ена будет падать, если война с Китаем продолжается...да и всё такое прочее... как по мне так ене только расти и расти...
И если ене расти и расти..... а евро что будет падать или расти, по вашему мнению?
И если ене расти и расти..... а евро что будет падать или расти, по вашему мнению?
все будет расти и ена, евро, фунт, доллар, франк, австралиец, новозеландец и канадец вырастет и даже юань! Просто в разное время))
хотяяяя.... скорее наоборот, все будет падать, так будет сказать вернее!
все будет расти и ена, евро, фунт, доллар, франк, австралиец, новозеландец и канадец вырастет и даже юань! Просто в разное время))
хотяяяя.... скорее наоборот, все будет падать, так будет сказать вернее!
Разное время,разная скорость роста, разная сила влияния, а так да!
И если ене расти и расти..... а евро что будет падать или расти, по вашему мнению?
Евра дожна бы расти по идее...был прогноз у кого-то 1.1480 я как бы согласен тоже... ничто не мешает еще немного подняться...но против бакса...у ены совсем другое назначение и сила - резервная валюта, хотя теперь уже и биток резервная, и золото, и даже рубль стал резервным...))
По идее...
По идее...
Ну если так надо - значит так оно и должно быть... против лома с рельсой не попрешь...))))
А с чего ена будет падать, если война с Китаем продолжается...да и всё такое прочее... как по мне так ене только расти и расти...