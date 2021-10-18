FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 359
Всем привет.По фунту сформировалось сопротивление в районе 1.21900. Пока его не пробьет, о покупках речи и нет.
О том что пара пойдет на верх менее вероятно, чем вниз.
по фунт канадец линия сопротивления 1,60660.
Фунт ена 132,340
Еврофунт 0,91410 (при пробое вниз- рассматривать продажи)
Удачных профитов всем)
Добьем ТР или откатим? На Фунте все в сигналах...
Приехали...
И задушим фунта...
На индексе бакса двойные палки. Верха отработали.
Дело за низами???
По прежнему, жду сильную коррекцию бакса!
Доброе Утро!!! (если оно доброе)
Подскажите Люди добрые. у вас тоже такой -СВОП-
Вроде раньше торговал - такой суммы за один день свопа - не видел
Это адская жесть о которой мало кто говорит почему то.
Месяц открытой позиции и не будет пол депозита)
Мой своп-
П.с
Советую уменьшить обьем позиции до 0.02 лота т.к текущий обьем (0.24) = огромному риску вылета
Люблю рисковать - а вот когда грабят в наглую - ….