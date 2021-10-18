FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 359

Новый комментарий
 

 Всем привет.По фунту сформировалось сопротивление в районе 1.21900. Пока его не пробьет, о покупках речи и нет.

О том что пара пойдет на верх менее вероятно, чем вниз.


по фунт канадец линия сопротивления 1,60660.

Фунт ена 132,340

Еврофунт 0,91410 (при пробое вниз- рассматривать продажи)

Удачных профитов всем)

 

Добьем ТР или откатим? На Фунте все в сигналах...


 
И жду развития сценария по Еньке (картинка выше)...
 

Приехали...


 

И задушим фунта...


 

На индексе бакса двойные палки. Верха отработали.

Дело за низами???


 

По прежнему, жду сильную коррекцию бакса!


[Удален]  

Доброе Утро!!! (если оно доброе)

Подскажите Люди добрые. у вас тоже такой -СВОП-

Вроде раньше торговал - такой суммы за один день свопа - не видел 

Своп

 
Aleksandr Klapatyuk:

Доброе Утро!!! (если оно доброе)

Подскажите Люди добрые. у вас тоже такой -СВОП-


Это адская жесть о которой мало кто говорит почему то.

Месяц открытой позиции и не будет пол депозита)

Мой своп-

П.с

Советую уменьшить обьем позиции до 0.02 лота т.к текущий обьем (0.24) = огромному риску вылета

[Удален]  
EgorKim:

Это адская жесть о которой мало кто говорит почему то.

Месяц открытой позиции и не будет пол депозита)

Мой своп-

П.с

Советую уменьшить обьем позиции до 0.02 лота т.к текущий обьем (0.24) = огромному риску вылета

Люблю рисковать - а вот когда грабят в наглую - …. 

1...352353354355356357358359360361362363364365366...579
Новый комментарий