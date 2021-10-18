FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 486

Так и будем доливаться.


 

Все как и должно быть.


 
Aleksandr Yakovlev:

Но что то пошло не так) 

Всем привет пытаюсь поймать барана для стрижки...)

 
Vasiliy Vilkov:

Всем привет пытаюсь поймать барана для стрижки

Свои крохи забрал

 
Фунтика трясет по мелочи)
 
Vasiliy Vilkov:

Всем привет пытаюсь поймать барана для стрижки...)

Скоро будем здесь. Это по фунту.


 
Затарился фунтом и евробаксом только что, где ставить тейк профит?
 
Vasiliy Vilkov:
Затарился фунтом и евробаксом только что, где ставить тейк профит?

По фунту на скрине выше

По еве 1,1065 это 1 цель, 2 цель 1,1025
 
Aleksandr Yakovlev:

По еве 1,1065 это 1 цель, 2 цель 1,1025

Не что то мне там не нравится, другие предложения есть?

 
Vasiliy Vilkov:

Не что то мне там не нравится, другие предложения есть?

Объясни, почему к примеру по фунту не нравиться.?

