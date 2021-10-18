FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 4
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NZDUSD:
КУКЛ дарит бабло всем желающим...
Индекс Канадца:
Пара наоборот...
Стабильненькие направления и работа теханализа, сейчас пока это работает как-то очень слабо
Вообще завтрашний день в календаре выглядел более "веселым". Кроме прочего пятница и шатдаун перенесли.)
вижу что с причинами никто разбираться не стал..
правильно, нафик надо - можно-же прогнозов настрочить :-) Потом правда придётся недоумевать отчего проверенные стратегии странно себя ведут, но это будет потом
по горячим следам грешным делом подумал "боже храни королеву" - валюты UK пульнули в разные стороны, а прочие просто проигнорировали движуху.
вижу что с причинами никто разбираться не стал..
правильно, нафик надо - можно-же прогнозов настрочить :-) Потом правда придётся недоумевать отчего проверенные стратегии странно себя ведут, но это будет потом
по горячим следам грешным делом подумал "боже храни королеву" - валюты UK пульнули в разные стороны, а прочие просто проигнорировали движуху.
Муйню написали...
Нет бы эти прогнозы сверить с фактами: этот прошел, тот нет...
А так только воздух сотрясать.
Меня терзают смутные сомнения, что Вы получите стоп по этой сделке.
Я бы начал продавать от 1.0018
Я не считаю себя гуру трейдинга. Успехи у меня весьма скромные. Но вера в тренд пока у меня есть. Есть вера и крылатое выражение трейдинга: "если пара идёт вниз, то надо ставить вниз, а не думать, что она вот-вот развернётся". На графике USDCHF я вижу именно эту ситуацию.
Продавать после отметки 1.0018 ? Я её нарисовал жёлтым цветом. Здесь, наоборот, будет прорыв недельных свечей, и будет другое крылатое выражение: "Если пара пошла, то пошла...":
Я думаю, что наоборот, надо покупать после 1.0018.
Для любителей USDCAD и кто еще не в позиции:
STOP 1.3714
Sell limit 1.3612
Sell stop 1.3581
TP 1.3389 (222 п. от первого входа), остальное движение на любителя...
Все по Н1
Супер!
С меня 0,5 + в репу. Если сработает прогноз по ТР, то еще 0,5 + в репу.
Sell 1.3550 и 1.3600 закрыты. Sell 1.3480 от 18 декабря оставлен. Sell limit 1.3700, снова выставлен Sell limit 1.3600. Палки, это хорошая альтернатива сухо@рочки с расчетами в индикаторах.
Просто расширился спред (на некоторых парах порядка 1000 пунктов) и вся надежда на то что счет выдержит движение в любую сторону посыпалась в пропасть. А вообще большинство пар уже откатились обратно к вчерашнему вечеру.