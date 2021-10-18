FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 4

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                                                                                      NZDUSD:

                                                            КУКЛ дарит бабло всем желающим...  

 

Индекс Канадца:

Пара наоборот...

 
Vitaly Muzichenko:

Стабильненькие направления и работа теханализа, сейчас пока это работает как-то очень слабо

Вообще завтрашний день в календаре выглядел более "веселым". Кроме прочего пятница и шатдаун перенесли.)

 

вижу что с причинами никто разбираться не стал..

правильно, нафик надо - можно-же прогнозов настрочить :-) Потом правда придётся недоумевать отчего проверенные стратегии странно себя ведут, но это будет потом

по горячим следам грешным делом подумал "боже храни королеву" - валюты UK пульнули в разные стороны, а прочие просто проигнорировали движуху.

 
Maxim Kuznetsov:

вижу что с причинами никто разбираться не стал..

правильно, нафик надо - можно-же прогнозов настрочить :-) Потом правда придётся недоумевать отчего проверенные стратегии странно себя ведут, но это будет потом

по горячим следам грешным делом подумал "боже храни королеву" - валюты UK пульнули в разные стороны, а прочие просто проигнорировали движуху.

Муйню написали...

Нет бы эти прогнозы сверить с фактами: этот прошел, тот нет...

А так только воздух сотрясать.

 
Lesorub:

Меня терзают смутные сомнения, что Вы получите стоп по этой сделке.

Я бы начал продавать от 1.0018

Я не считаю себя гуру трейдинга. Успехи у меня весьма скромные. Но вера в тренд пока у меня есть. Есть вера и крылатое выражение трейдинга: "если пара идёт вниз, то надо ставить вниз, а не думать, что она вот-вот развернётся". На графике USDCHF я вижу именно эту ситуацию.

Продавать после отметки 1.0018 ? Я её нарисовал жёлтым цветом. Здесь, наоборот, будет прорыв недельных свечей, и будет другое крылатое выражение: "Если пара пошла, то пошла...":

Я думаю, что наоборот, надо покупать после 1.0018.



 
Вы видите то же что и я? Например ноль на балансе после шортов
 
Lesorub:

Для любителей USDCAD и кто еще не в позиции:

STOP 1.3714

Sell limit 1.3612

Sell stop 1.3581

TP 1.3389 (222 п. от первого входа), остальное движение на любителя...

Все по Н1

Супер!

С меня 0,5 + в репу. Если сработает прогноз по ТР, то еще 0,5 + в репу.

 

Sell 1.3550 и 1.3600 закрыты. Sell 1.3480 от 18 декабря оставлен. Sell limit 1.3700,  снова выставлен Sell limit 1.3600. Палки, это хорошая альтернатива сухо@рочки с расчетами в индикаторах.

Jdun_CAD_2

 
По большому счету ни чего из ряда вон не произошло. Ну был скачек на 3000 по 5-ти знаку. Насколько я понял, выбило ТС которые использовали хеджирование, а особенно если еще и фиксировалась прибыль обратными сделками.
Просто расширился спред (на некоторых парах порядка 1000 пунктов) и вся надежда на то что счет выдержит движение в любую сторону посыпалась в пропасть. А вообще большинство пар уже откатились обратно к вчерашнему вечеру.
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