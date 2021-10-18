FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 293
Никогда не заходил в эту ветку, забавно у вас тут))
а какой-то результат есть по торговле? А то смотреть просто прогнозы не очень интересно, описывайте хоть как ваш депозит изменяется, будет интереснее. Если растет, будем радоваться ,если падает, все равно попкорном запасемся))
Как говорится, деньги любят тишину. И не в интересах моих , показывать свой кошель.
вы небось из налоговой.)
Случаются же хорошие периоды в истории, приятно вдохновляют, буквально за 8 дней можно взять 8 раз - вот и думаешь, что у кого-то же получается - не всегда же сливать... да, скажете вы, любой советник можно подогнать под хороший временной момент... и будете правы....))
просто субботний треп...
да я это налоговую...)) помягче сказать... недолюбливаю))
Я вот свою основную работу тоже не долюбливаю)))
ну за вчера 70 GLD= 1/80
я понял что я эксклюзив)) показываю свой депозит, ну или не вменяем)
ааа за позавчера?)
я понял что я эксклюзив)) показываю свой депозит, ну или не вменяем)
Ты просто не знаешь как делать скрины. Лучше спроси. никто не будет смеяться.
сегодня и 200 могу слить
А тут обратная ситуация, смотрим как меняется депозит, но непонятно как торговля идет, напишите хоть что там за алгоритм, как решения принимаются, а то так скучно совсем. Нужны зрелища)) А то сольете, а мы даже не узнаем как))
Aleksandr Klapatyuk показывает как, но не показывает сливает он или зарабатывает. Вы показываете, как баланс меняется, но не показываете как.... Вот вам бы двоим объединиться...)))
Ааа алгоритм как описать? чтоб прям прочитал и начал торговать (как инструкцию)так? или максимально не понятно,чтоб аж сам не понял?)