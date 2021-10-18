FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 293

Maxim Romanov:

Никогда не заходил в эту ветку, забавно у вас тут))

а какой-то результат есть по торговле? А то смотреть просто прогнозы не очень интересно, описывайте хоть как ваш депозит изменяется, будет интереснее. Если растет, будем радоваться ,если падает, все равно попкорном запасемся))

Как говорится, деньги любят тишину. И не в интересах моих , показывать свой кошель.

вы небось из налоговой.)

 
Сергей Криушин:

Случаются же хорошие периоды в истории, приятно вдохновляют, буквально за 8 дней можно взять 8 раз - вот и думаешь, что у кого-то же получается - не всегда же сливать... да, скажете вы, любой советник можно подогнать под хороший временной момент... и будете правы....))

просто субботний треп...



 
Aleksandr Yakovlev:

да я это налоговую...)) помягче сказать... недолюбливаю))

 
Я вот свою основную работу тоже не долюбливаю)))

Maxim Romanov:

ну за вчера 70 GLD= 1/80

баланс 

 
Maxim Romanov:

я понял что я эксклюзив)) показываю свой депозит, ну или не вменяем)

 
Aleksandr Klapatyuk:

ну за вчера 70 GLD= 1/80

 

ааа за позавчера?)

 
Mr.Anamaliy:

я понял что я эксклюзив)) показываю свой депозит, ну или не вменяем)

Ты просто не знаешь как делать скрины. Лучше спроси. никто не будет смеяться.

Aleksandr Klapatyuk:

ну за вчера 70 GLD= 1/80

 

сегодня и  200 могу слить 

 
Maxim Romanov:

А тут обратная ситуация, смотрим как меняется депозит, но непонятно как торговля идет, напишите хоть что там за алгоритм, как решения принимаются, а то так скучно совсем. Нужны зрелища)) А то сольете, а мы даже не узнаем как))

Aleksandr Klapatyuk  показывает как, но не показывает сливает он или зарабатывает. Вы показываете, как баланс меняется, но не показываете как.... Вот вам бы двоим объединиться...)))



Ааа алгоритм как описать? чтоб прям прочитал и начал торговать (как инструкцию)так? или максимально не понятно,чтоб аж сам не понял?)

