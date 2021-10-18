FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 43

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Nikolai Krylov:
Не много?
пройдет до половины и то хорошо ;)

Можешь даже не сомневаться в его сигналах (цели).

Я даже больше скажу. Еще выше можем пройти.

Вплоть до 1.2300 (приблизительно)

Конечно же с небольшими коррекциями.
 
Aleksandr Yakovlev:

Можешь даже не сомневаться в его сигналах (цели).

Я даже больше скажу. Еще выше можем пройти.

Вплоть до 1.2300 (приблизительно)

Конечно же с небольшими коррекциями.
Посмотрим, время покажет ;)
 

Индекс бакса:


 
Nikolai Krylov:
Посмотрим, время покажет ;)

Главное чтоб депозит выдержал)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Главное чтоб депозит выдержал)))

Нет, это не мое )))
У меня стоп на каждую сделку. При 25% прибыльных сделок мой депо в +. Если у меня будет 30% прибыльных сделок, то буду валютным миллионщиком ;)
 
Lesorub:

Сначала они рисуют себе цель (143.19 от высоты дрынов).

Если сразу не идут, то гонят в противоход, набирая ликвидность.

Уровни возможных разворотов -200%, -300%, -400%, -500% (там ставим лимиты исходя из риска)

Набрали бабла - теперь кидалово всех и вся:

!

Вот, я так и понял примерно, а почему уровни круглые (примерно потому-что, так?)  и отчего их считать от нулевого уровня...так что, как я понимаю, главное определить нулевой уровень и от него уже построить утилиту или скрипт по выставлению лимитников...сову тут по-моему никак не пришьешь - все примерно и на глаз и по интуиции...

[Удален]  

сделка по XAU/USD 25.01.2019 \в сторону интереса крупного капитала))) Все достаточно просто. 

 
wall_street21m:

сделка по XAU/USD 25.01.2019 \в сторону интереса крупного капитала))) Все достаточно просто. 

А чем отличается 1 бар от 2 ?


 
Aleksandr Yakovlev:

А чем отличается 1 бар от 2 ?


Там сигнал на покупку был раньше, от 23 января с Н4:

Только это все коррекция.

Основной сигнал СЕЛЛ на дневках!!!

Здесь пример того, что палки отработали сразу, без лишних понтов...


И общий план:


 
Lesorub:

Там сигнал на покупку был раньше, от 23 января с Н4:

Только это все коррекция.

Основной сигнал СЕЛЛ на дневках!!!


Здесь пример того, что палки отработали сразу, без лишних понтов...

Да это понятно. Я вопрос хозяину скрина вопрос задал. Почему открыл сделку на 1 баре. Хотя 2 бар ничем не отличается от 1. Хотелось бы его ответ услышать.

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