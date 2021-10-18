FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 43
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Не много?
Можешь даже не сомневаться в его сигналах (цели).
Я даже больше скажу. Еще выше можем пройти.
Вплоть до 1.2300 (приблизительно)Конечно же с небольшими коррекциями.
Можешь даже не сомневаться в его сигналах (цели).
Я даже больше скажу. Еще выше можем пройти.
Вплоть до 1.2300 (приблизительно)Конечно же с небольшими коррекциями.
Индекс бакса:
Посмотрим, время покажет ;)
Главное чтоб депозит выдержал)))
Главное чтоб депозит выдержал)))
Сначала они рисуют себе цель (143.19 от высоты дрынов).
Если сразу не идут, то гонят в противоход, набирая ликвидность.
Уровни возможных разворотов -200%, -300%, -400%, -500% (там ставим лимиты исходя из риска)
Набрали бабла - теперь кидалово всех и вся:
!
Вот, я так и понял примерно, а почему уровни круглые (примерно потому-что, так?) и отчего их считать от нулевого уровня...так что, как я понимаю, главное определить нулевой уровень и от него уже построить утилиту или скрипт по выставлению лимитников...сову тут по-моему никак не пришьешь - все примерно и на глаз и по интуиции...
сделка по XAU/USD 25.01.2019 \в сторону интереса крупного капитала))) Все достаточно просто.
сделка по XAU/USD 25.01.2019 \в сторону интереса крупного капитала))) Все достаточно просто.
А чем отличается 1 бар от 2 ?
А чем отличается 1 бар от 2 ?
Там сигнал на покупку был раньше, от 23 января с Н4:
Только это все коррекция.
Основной сигнал СЕЛЛ на дневках!!!
Здесь пример того, что палки отработали сразу, без лишних понтов...
И общий план:
Там сигнал на покупку был раньше, от 23 января с Н4:
Только это все коррекция.
Основной сигнал СЕЛЛ на дневках!!!
Здесь пример того, что палки отработали сразу, без лишних понтов...
Да это понятно. Я вопрос хозяину скрина вопрос задал. Почему открыл сделку на 1 баре. Хотя 2 бар ничем не отличается от 1. Хотелось бы его ответ услышать.