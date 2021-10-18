FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 170
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мысль по ене....
Не надо меня лайкать, а то привыкну... по ене влез по самые-самые... думал конец доллару...теперь вот думаю, не дурак ли я... но если завтра евра вверх рванет, то может и ена тогда вслед ниже на 110 улетит...))
EUR/USD Только набираем лонг, завтра к вечеру будет высоко...)
Я еще и на бинарах суточный опцион на рост взял по евробаксу с исполнением завтра в 21-30
Если все туда даже на бинарке...то может всё будет наоборот...
Если все туда даже на бинарке...то может всё будет наоборот...
Не думаю что все там...
Наша Еня:
Не надо меня лайкать, а то привыкну... по ене влез по самые-самые... думал конец доллару...теперь вот думаю, не дурак ли я... но если завтра евра вверх рванет, то может и ена тогда вслед ниже на 110 улетит...))
вполне возможно.
но ниже 110.83, я пока не нахожу, да и то, тф 30. есть ещё вариант с дневного тф, до 108.37, но он висит ещё с 14 февраля. все остальные вроде отработаны.
А часовой тф, в среднем, 12-24 часа достигает ближайшей цели.
п.с. это всего лишь наблюдение, и мои выводы.
Наша Еня:
Ваше мнение про завтрашнюю ену ?
Ваше мнение про завтрашнюю ену ?
111.63
не важно - завтра или позже.
Ваше мнение про завтрашнюю ену ?
111.63
не важно - завтра или позже.
почему именно 111.63 ?
если можно конечно ?
Наша Еня:
Тоже хорошо хайпанул...думал будет продолжение банкета...пока 400 в минусах да и прошли то только до 38,2 параллели...однако Ренат прогнозит выше 111,63...вот меня и "терзают мутные сомнения"...))