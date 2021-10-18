FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 170

timur1982:

Мысль по ене....

Не надо меня лайкать, а то привыкну... по ене влез по самые-самые... думал конец доллару...теперь вот думаю, не дурак ли я... но если завтра евра вверх рванет, то может и ена тогда вслед ниже на 110 улетит...))

 
Vasiliy Vilkov:

EUR/USD Только набираем лонг, завтра к вечеру будет высоко...)

Я еще и на бинарах суточный опцион на рост взял  по евробаксу с исполнением завтра в 21-30

Если все туда даже на бинарке...то может всё будет наоборот...

 
Сергей Криушин:

Не думаю что все там...

 

Наша Еня:


 
Сергей Криушин:

вполне возможно.
но ниже 110.83, я пока не нахожу, да и то, тф 30. есть ещё вариант с дневного тф, до 108.37, но он висит ещё с 14 февраля. все остальные вроде отработаны.

А часовой тф, в среднем, 12-24 часа достигает ближайшей цели.
п.с. это всего лишь наблюдение, и мои выводы.

 
Lesorub:

Ваше мнение про завтрашнюю ену ?

 
timur1982:

111.63

не важно - завтра или позже.

 
timur1982:

Ваше мнение про завтрашнюю ену ?

 
Renat Akhtyamov:

почему именно 111.63   ?

если можно конечно ?

 
Lesorub:

Тоже хорошо хайпанул...думал будет продолжение банкета...пока 400 в минусах да и прошли то только до 38,2 параллели...однако Ренат прогнозит выше 111,63...вот меня и "терзают мутные сомнения"...))

