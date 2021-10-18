FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 225
Вот евро я б уже не купил
В России что, урезали финансирование для психбольниц?
да дураков стало меньше на Украине добавили
Евро сейчас чуть вверх на 1.1262 пойдет.Но выходить из нее надо быстро.
О! Скоро нужно будет создавать отдельную тему для биткоина? Как прикольно он растет... И золото, кстати, тоже (в то время как индексы то ли опять падать сильно собрались, то ли они так шутят...).
история не повторится
биток счас на СМЕ, как взлетел, так и упадет...
Что это означает: "на СМЕ"?
И как скоро упадет?
это означает на Чикагской бирже
по времени не знаю
Самое время продать. И то и другое.