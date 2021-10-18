FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 225

qwen90:
Вот евро я б уже не купил
значит надо покупать
 
У евро цель вверх 1.1330 но выбивать стопы будут жестко.
 
Yevhenii Levchenko:
В России что, урезали финансирование для психбольниц?

да дураков стало меньше на Украине добавили

 
Alexxl2008:
Евро сейчас чуть вверх на 1.1262 пойдет.Но выходить из нее надо быстро.
Маленькая прибиль. Лучше продать по 1.1262
 
Куплю 1.2945 с 20п стопом
 
О! Скоро нужно будет создавать отдельную тему для биткоина? Как прикольно он растет... И золото, кстати, тоже (в то время как индексы то ли опять падать сильно собрались, то ли они так шутят...).
 
Yevhenii Levchenko:
история не повторится

биток счас на СМЕ, как взлетел, так и упадет...

 
Renat Akhtyamov:

Что это означает: "на СМЕ"?

И как скоро упадет?

 
Yevhenii Levchenko:

И как скоро упадет?

это означает на Чикагской бирже

по времени не знаю

 
Yevhenii Levchenko:
Самое время продать. И то и другое. 

