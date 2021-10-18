FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 393
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Джонсон готовится к поражению, а фунт — к росту
Стерлинг отскакивает, поскольку британские законодатели успешно пытаются предотвратить жесткий Brexit
Запасайтесь попкорном сегодня вечером будет кино)))
А разве есть сегодня что то по фунту?
Через 1 час первая новость.
А разве есть сегодня что то по фунту?
Через 1 час первая новость.
Голосование состоится в 19:00 по местному времени
http://www.profinance.ru/news/2019/09/04/buan-dzhonson-gotovitsya-k-porazheniyu-a-funt-k-rostu.html
Против дрына, не попрешь...
У меня сделки и по неделе могут висеть. ЭТО пример для подражания.
Хоть что вы там говорите. Но лучше сидеть в поезде с которым вам по пути.
И не прыгать с него каждый день, а потом обратно пытаться запрыгнуть.
аналогичные сделки есть еще по еве.
И тем не менее, общий результат слабоват...
Сначала грубый залет на 100 пунктов против явно нисходящего тренда, затем героическая попытка отыграть эти 100 пунктов.
В итоге - общий недобор потенциального профита в 200 полных пунктов или 2000 баксов при единичном лоте).
Подражать в общем-то нечему, а вот порадоваться положительному исходу - это с удовольствием!
пару недель потерпите и попрыгаем
;)
Вот и фунтика закрыл 1 сделочку. Всего то надо
было пару деньков подождать и более 200 п. в кармане.