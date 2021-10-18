FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 393

Vasiliy Vilkov

Джонсон готовится к поражению, а фунт — к росту

Стерлинг отскакивает, поскольку британские законодатели успешно пытаются предотвратить жесткий Brexit

Запасайтесь попкорном сегодня вечером будет кино)))



 
Кто знает во сколько сегодня вечером голосование по фунту?
 

А разве есть сегодня что то по фунту?

Через 1 час первая новость.

 
Aleksandr Yakovlev:

А разве есть сегодня что то по фунту?

Через 1 час первая новость.

Голосование состоится в 19:00 по местному времени

http://www.profinance.ru/news/2019/09/04/buan-dzhonson-gotovitsya-k-porazheniyu-a-funt-k-rostu.html

В среду стерлинг подскочил более чем на полпроцента по отношению к доллару, в то время как показатели волатильности валюты снизились после того, как британские законодатели, выступающие против жесткого развода с ЕС, захватили контроль над парламентским большинством. Ожидается, что законодатели, лишившие правительство премьер-министра Бориса...
 

Против дрына, не попрешь...  


 
Aleksandr Yakovlev:

У меня сделки и по неделе могут висеть. ЭТО пример для подражания.

Хоть что вы там говорите. Но лучше сидеть в поезде с которым вам по пути.

И не прыгать с него каждый день, а потом обратно пытаться запрыгнуть.

аналогичные сделки есть еще по еве.

И тем не менее, общий результат слабоват...

Сначала грубый залет на 100 пунктов против явно нисходящего тренда, затем героическая попытка отыграть эти 100 пунктов.

В итоге - общий недобор потенциального профита в 200 полных пунктов или 2000 баксов при единичном лоте).

Подражать в общем-то нечему, а вот порадоваться положительному исходу - это с удовольствием! 

 
Сейчас евробакс начнет колбасить)
 

пару недель потерпите и попрыгаем

;)

 

Вот и фунтика закрыл 1 сделочку. Всего то надо

было пару деньков подождать и более 200 п. в кармане.


NzdCad - 0.8717 Sell ( TP-100 пунктов)
NzdChf - 0.6245 Sell (TP-100)
