FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 54
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо за понимание.)
Да и к слову...если я вижу что рынок не имеет амплитуды, я вообще отсиживаюсь и не учавствую, понедельник тому пример, ни одной сделки.
Агрессивная торговля требует большого движения рынка,по 10 пунктов с одним лотом, пять сделок в день, это половина моей дневной зарплаты на работе )
Теперь надеюсь становится понятнее, почему я вернулся на форекс ?)))
Когда пройдешь 10 пунктов, закрой половину позиции, остальное в безубыток. Глядишь и больше чем 10 пунктов будет.Кстати, мои скрины, это не сигнал к действию.
Когда пройдешь 10 пунктов, закрой половину позиции, остальное в безубыток. Глядишь и больше чем 10 пунктов будет.
В основном я иду по ТП, потому что большинство сделок открываются во время перекура, но стараюсь при возможности наблюдать кода подходит время закрытия, и если можно оттянуть ТП, то оттягиваю.
Про частичное закрытие ? это возможно, но, часто бывает так, что момент смены направления происходит в моё отсутствие, то-есть, я не контролирую этот момент, на внутридневной торговле это чревто последствиями. Ты двигаешься от вершины ко дну, выжидаешь когда отчётливо понятно что направление сменилось, открываешь сделку, оцениваешь силу свечи и выставляешь ТП.
При средней амлитуде, это от 7 до 30 пунктов по направлению короткого тренда и 50 процентов от вершины до следующего разворота. В остальном, это по ситуации )Хотя твой вариант у был опрбован ранее, тоже видел в этом перспективу, закончилось висяками на две недели, но не сдался, и закрывал с малюсенькой прибылью но с большим натягом, прям до 2 пунтов и сразу были развороты )
и к слову. Пока мы тут общаемся 2 сделки подошли к прибыльной зоне, теперь только наблюдать за этим )
В основном я иду по ТП, потому что большинство сделок открываются во время перекура, но стараюсь при возможности наблюдать кода подходит время закрытия, и если можно оттянуть ТП, то оттягиваю.
Про частичное закрытие ? это возможно, но, часто бывает так, что момент смены направления происходит в моё отсутствие, то-есть, я не контролирую этот момент, на внутридневной торговле это чревто последствиями. Ты двигаешься от вершины ко дну, выжидаешь когда отчётливо понятно что направление сменилось, открываешь сделку, оцениваешь силу свечи и выставляешь ТП.
При средней амлитуде, это от 7 до 30 пунктов по направлению короткого тренда и 50 процентов от вершины до следующего разворота. В остальном, это по ситуации )Хотя твой вариант у был опрбован ранее, тоже видел в этом перспективу, закончилось висяками на две недели, но не сдался, и закрывал с малюсенькой прибылью но с большим натягом, прям до 2 пунтов и сразу были развороты )
и к слову. Пока мы тут общаемся 2 сделки подошли к прибыльной зоне, теперь только наблюдать за этим )
Главное, терпение)))
Как то так будет)))
Фунт австралиец примерно тоже самое
Главное, терпение)))
Цифры конечно, заманчиво красивы, даже сказал бы приятны ) счёт я так понимаю, давно уже не центовый ? и своп на это указывает жЫрным пальцем)))
а значит твой 0.1 лот, это мои 10 ?
Мне надобно еще подрости в депозите ) надо стараться...
про терпение. это да, оно в этих делах оч важно, но у меня проблема с мат частью, я не могу разобраться с фибо и с коррекцией для постановки цели при долгосроке, да и с фигурами не оч, тут же без творческого взгляда многие фигуры и не распознаешь, а в ютюбе как в Жугле одну воду льют, и споры о том, как правильно тянуть фибо, слева на право, или наоборот, против движения рынка или по движению, перебивают всю эту хилую их информативность.
Ходя должен признать, долгосроки можно отнести к сокращению риска и приемлемой стабильности, да и нервы спокойными будут )
Да ребята, красиво получается у Вас.
Искренне рад что у Вас всё двигается в нужном направлении.
Думаю мне ещё есть чему у Вас поучиться ) так что постучусь ка я к Вам в друзя, надеюсь не отшьёте )))
Да ребята, красиво получается у Вас.
Искренне рад что у Вас всё двигается в нужном направлении.
Думаю мне ещё есть чему у Вас поучиться ) так что постучусь ка я к Вам в друзя, надеюсь не отшьёте )))
Зато эти пары очень волатильны и за день проходят более 150 пунктов каждая в среднем.
Спасибо вам за добрые советы.
Спокойной ночи.
Спасибо вам за добрые советы.
Спокойной ночи.
Всем привет. После пробития и разворота как на скрине, буду повторно продавать.