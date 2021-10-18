FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 54

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timur1982:

Спасибо за понимание.)

Да и к слову...если я вижу что рынок не имеет амплитуды, я вообще отсиживаюсь и не учавствую, понедельник тому пример, ни одной сделки.

Агрессивная торговля требует большого движения рынка,по 10 пунктов с одним лотом, пять  сделок  в день, это половина моей дневной зарплаты на работе ) 

Теперь надеюсь становится понятнее, почему я вернулся на форекс ?)))

Когда пройдешь 10 пунктов, закрой половину позиции, остальное в безубыток. Глядишь и больше чем 10 пунктов будет.

Кстати, мои скрины, это не сигнал к действию.
 
Aleksandr Yakovlev:

Когда пройдешь 10 пунктов, закрой половину позиции, остальное в безубыток. Глядишь и больше чем 10 пунктов будет.

В основном я иду по ТП, потому что большинство сделок открываются во время перекура, но стараюсь при возможности наблюдать кода подходит время закрытия, и если можно оттянуть ТП, то оттягиваю.

Про частичное закрытие ? это возможно, но, часто бывает так, что момент смены направления происходит в моё отсутствие, то-есть, я не контролирую этот момент, на внутридневной торговле это чревто последствиями. Ты двигаешься от вершины ко дну, выжидаешь когда отчётливо понятно что направление сменилось, открываешь сделку, оцениваешь силу свечи и выставляешь ТП.

При средней амлитуде, это от 7 до 30 пунктов по направлению короткого тренда и  50 процентов от вершины до следующего разворота. В остальном, это по ситуации )Хотя твой вариант у был опрбован ранее,  тоже видел в этом перспективу, закончилось висяками на две недели, но не сдался, и закрывал с малюсенькой прибылью но с большим натягом, прям до 2 пунтов и сразу были развороты )

и к слову. Пока мы тут общаемся 2 сделки подошли к прибыльной зоне, теперь только наблюдать за этим )


 
timur1982:

В основном я иду по ТП, потому что большинство сделок открываются во время перекура, но стараюсь при возможности наблюдать кода подходит время закрытия, и если можно оттянуть ТП, то оттягиваю.

Про частичное закрытие ? это возможно, но, часто бывает так, что момент смены направления происходит в моё отсутствие, то-есть, я не контролирую этот момент, на внутридневной торговле это чревто последствиями. Ты двигаешься от вершины ко дну, выжидаешь когда отчётливо понятно что направление сменилось, открываешь сделку, оцениваешь силу свечи и выставляешь ТП.

При средней амлитуде, это от 7 до 30 пунктов по направлению короткого тренда и  50 процентов от вершины до следующего разворота. В остальном, это по ситуации )Хотя твой вариант у был опрбован ранее,  тоже видел в этом перспективу, закончилось висяками на две недели, но не сдался, и закрывал с малюсенькой прибылью но с большим натягом, прям до 2 пунтов и сразу были развороты )

и к слову. Пока мы тут общаемся 2 сделки подошли к прибыльной зоне, теперь только наблюдать за этим )


Главное, терпение)))

 

Как то так будет)))

Фунт австралиец примерно тоже самое

 
Aleksandr Yakovlev:

Главное, терпение)))

Цифры конечно, заманчиво красивы, даже сказал бы приятны ) счёт я так понимаю, давно уже не центовый ? и своп на это указывает жЫрным пальцем)))

а значит твой 0.1 лот, это мои 10 ?

Мне надобно еще подрости в депозите ) надо стараться...

про терпение. это да, оно в этих делах оч важно, но у меня проблема с мат частью, я не могу разобраться с фибо и с коррекцией для постановки цели при долгосроке, да и  с фигурами не оч, тут же без творческого взгляда многие фигуры и не распознаешь, а в ютюбе как в Жугле одну воду льют, и споры о том, как правильно тянуть фибо, слева на право, или наоборот, против движения рынка или по движению, перебивают всю эту хилую их информативность.

Ходя должен признать, долгосроки можно отнести к сокращению риска и приемлемой стабильности, да и нервы спокойными будут )

 

Да ребята, красиво получается у Вас.

Искренне рад что у Вас всё двигается в нужном направлении.

Думаю мне ещё есть чему у Вас поучиться ) так что постучусь ка я к Вам в друзя, надеюсь не отшьёте )))

 
спреды на этих парах просто неимоверные- экзотика
 
timur1982:

Да ребята, красиво получается у Вас.

Искренне рад что у Вас всё двигается в нужном направлении.

Думаю мне ещё есть чему у Вас поучиться ) так что постучусь ка я к Вам в друзя, надеюсь не отшьёте )))

Зато эти пары очень волатильны и за день проходят более 150 пунктов каждая в среднем.

 

Спасибо вам за добрые советы.

Спокойной ночи.

 
timur1982:

Спасибо вам за добрые советы.

Спокойной ночи.

Всем привет. После пробития и разворота как на скрине, буду повторно продавать.


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