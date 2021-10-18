FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 119

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Vitaly Muzichenko:

Я вижу рынок не так как все, а все видят не так как Я и ещё кто-то.

Откройте терминал, отберите нужные и проанализируйте по своей ТС. Ну и в понедельник на открытии амеросессии попробуйте войти с минимальным лотом.

Таким образом у вас появится личный опыт.

В том-то и вопрос, как понять какие нужные? Может есть какой алгоритм отбора, или где про это почитать?

UPD: что касается валюты, тут есть мажоры, есть кроссы, есть волатильные, есть "спокойные", т.е. вы правильно заметили, по валютам есть некоторый опыт...

 
Anzhela Sityaeva:

В том-то и вопрос, как понять какие нужные? Может есть какой алгоритм отбора, или где про это почитать?

UPD: что касается валюты, тут есть мажоры, есть кроссы, есть волатильные, есть "спокойные", т.е. вы правильно заметили, по валютам есть некоторый опыт...

Я не торгую EURUSD, вернее торгую, но где-то 3-5 сделок в год, хотя ней торгуют почти все, потому что она правильная)

Мой алгоритм работы - торговля от уровней, вот по этому алгоритмы и отбираю.

Если снова коснутся  EURUSD, то на ней сигнала нет и будет скорее всего по моей ТС не ранее вечерней сессии во вторник, хотя основная масса в неё влезет на самом открытии рынка

 
Vitaly Muzichenko:
Благодарю за информацию к размышлению. В общем, как говорится, пока не войдешь в воду...
 
Anzhela Sityaeva:
Благодарю за информацию к размышлению. В общем, как говорится, пока не войдешь в воду...

Почему не оставлять позиции на ночь:


Рынок бумаг зачастую трендовый и если не зафиксировать убыток сразу, а ждать откат, то он зафиксируется позже, но без вашего участия, то есть по маржинколлу.

На нём нужно быть аккуратным

P.S. Торгуйте кроссами на форекс, это менее рискованно и требует меньше опыта
 
Vitaly Muzichenko:

P.S. Торгуйте кроссами на форекс, это менее рискованно и требует меньше опыта

На кроссах спред в два три раза больше, чем на мажорах, и это нервирует, когда решишь выскочить, в случае своевременного осознания ошибки входа, то это обязательно убыток, а если еще и объем позиции не маленький, то это все грустно. С маленьким спредом шанс остаться при своих выше.
 
Anzhela Sityaeva:
На кроссах спред в два три раза больше, чем на мажорах, и это нервирует, когда решишь выскочить, в случае своевременного осознания ошибки входа, то это обязательно убыток, а если еще и объем позиции не маленький, то это все грустно. С маленьким спредом шанс остаться при своих выше.

У меня как-бы много контактов набралось за всё присутствие на рынке, так вот когда кто-то сольёт депозит, то это обязательно на EURUSD

Когда снова пополняют счёт и снова слтвают, то 100500 раз говорю, что не торгуй EURUSD, выбери 3-5 мажоров и торгуй ним, как это делает Саша.

Ответ поражает: "Так там спреды большие". По итогу сделан логичный вывод: проще слить счёт с маленьким спредом, чем заработать на большом спреде

)))

P.S. Не используйте таймфрейм М1 и спред не будет казаться большим.
 
Vitaly Muzichenko:

У меня как-бы много контактов набралось за всё присутствие на рынке, так вот когда кто-то сольёт депозит, то это обязательно на EURUSD

Когда снова пополняют счёт и снова слтвают, то 100500 раз говорю, что не торгуй EURUSD, выбери 3-5 мажоров и торгуй ним, как это делает Саша.

Ответ поражает: "Так там спреды большие". По итогу сделан логичный вывод: проще слить счёт с маленьким спредом, чем заработать на большом спреде

)))

P.S. Не используйте таймфрейм М1 и спред не будет казаться большим.
Да, с этим не поспоришь, похожий печальный опыт имелся. Стоит пересмотреть это субъективное мнение на счет большого спреда.
 

Даже на оставшемся ходе можно круто поднять...


 
Aleksandr Yakovlev:
Осталось только дождаться)))
Поделитесь пожалуйста своим актуальным набором кроссов...
 
Сергей Криушин:

честно сказать затерялся где-то, да здесь один метод - сделать правильный вход  и большое движение компенсируют вам все осечки входа с коротким стопом, так примерно на 6 осечек одна прибыльная и если не на одной паре, то даже с малыми взятками, но с большим лотом и если движение продолжается...скальпинг, всё по скальпингу, по технике...ну и все остальное тоже начиная с "Торгового хаоса"...конечно, большой опыт нужен...чувство разворота,отскока вовремя соскочить тоже искусство... переждать и зайти поновой опять с коротким а тут опять этот стоп отработает, короче, когда движуха работы нервной много, но она окупается... вот одна тема в есть https://www.mql5.com/ru/forum/259953

Посмотрел... Чет там висит в полуавтомате ограничение по работе.

У вас работает скальпер?

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