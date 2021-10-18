FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 119
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я вижу рынок не так как все, а все видят не так как Я и ещё кто-то.
Откройте терминал, отберите нужные и проанализируйте по своей ТС. Ну и в понедельник на открытии амеросессии попробуйте войти с минимальным лотом.
Таким образом у вас появится личный опыт.
В том-то и вопрос, как понять какие нужные? Может есть какой алгоритм отбора, или где про это почитать?
UPD: что касается валюты, тут есть мажоры, есть кроссы, есть волатильные, есть "спокойные", т.е. вы правильно заметили, по валютам есть некоторый опыт...
В том-то и вопрос, как понять какие нужные? Может есть какой алгоритм отбора, или где про это почитать?
UPD: что касается валюты, тут есть мажоры, есть кроссы, есть волатильные, есть "спокойные", т.е. вы правильно заметили, по валютам есть некоторый опыт...
Я не торгую EURUSD, вернее торгую, но где-то 3-5 сделок в год, хотя ней торгуют почти все, потому что она правильная)
Мой алгоритм работы - торговля от уровней, вот по этому алгоритмы и отбираю.
Если снова коснутся EURUSD, то на ней сигнала нет и будет скорее всего по моей ТС не ранее вечерней сессии во вторник, хотя основная масса в неё влезет на самом открытии рынка
Благодарю за информацию к размышлению. В общем, как говорится, пока не войдешь в воду...
Почему не оставлять позиции на ночь:
Рынок бумаг зачастую трендовый и если не зафиксировать убыток сразу, а ждать откат, то он зафиксируется позже, но без вашего участия, то есть по маржинколлу.
На нём нужно быть аккуратнымP.S. Торгуйте кроссами на форекс, это менее рискованно и требует меньше опыта
P.S. Торгуйте кроссами на форекс, это менее рискованно и требует меньше опыта
На кроссах спред в два три раза больше, чем на мажорах, и это нервирует, когда решишь выскочить, в случае своевременного осознания ошибки входа, то это обязательно убыток, а если еще и объем позиции не маленький, то это все грустно. С маленьким спредом шанс остаться при своих выше.
У меня как-бы много контактов набралось за всё присутствие на рынке, так вот когда кто-то сольёт депозит, то это обязательно на EURUSD
Когда снова пополняют счёт и снова слтвают, то 100500 раз говорю, что не торгуй EURUSD, выбери 3-5 мажоров и торгуй ним, как это делает Саша.
Ответ поражает: "Так там спреды большие". По итогу сделан логичный вывод: проще слить счёт с маленьким спредом, чем заработать на большом спреде
)))P.S. Не используйте таймфрейм М1 и спред не будет казаться большим.
У меня как-бы много контактов набралось за всё присутствие на рынке, так вот когда кто-то сольёт депозит, то это обязательно на EURUSD
Когда снова пополняют счёт и снова слтвают, то 100500 раз говорю, что не торгуй EURUSD, выбери 3-5 мажоров и торгуй ним, как это делает Саша.
Ответ поражает: "Так там спреды большие". По итогу сделан логичный вывод: проще слить счёт с маленьким спредом, чем заработать на большом спреде
)))P.S. Не используйте таймфрейм М1 и спред не будет казаться большим.
Даже на оставшемся ходе можно круто поднять...
Осталось только дождаться)))
честно сказать затерялся где-то, да здесь один метод - сделать правильный вход и большое движение компенсируют вам все осечки входа с коротким стопом, так примерно на 6 осечек одна прибыльная и если не на одной паре, то даже с малыми взятками, но с большим лотом и если движение продолжается...скальпинг, всё по скальпингу, по технике...ну и все остальное тоже начиная с "Торгового хаоса"...конечно, большой опыт нужен...чувство разворота,отскока вовремя соскочить тоже искусство... переждать и зайти поновой опять с коротким а тут опять этот стоп отработает, короче, когда движуха работы нервной много, но она окупается... вот одна тема в есть https://www.mql5.com/ru/forum/259953
Посмотрел... Чет там висит в полуавтомате ограничение по работе.
У вас работает скальпер?