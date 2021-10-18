FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 239
как у вас - всё просто. нам бы так
Далеко не все просто)) иначе был бы миллиардером)))))ахахах))) Хотя бы не был,у меня свой потолок в торговых объемах. Как то давно смотрел "Миллиарды" и понравилась фраза одного из персонажей- что торговля сравнивается с боксом,каждый находится в своей весовой категории,можно быть на максималках но в своем весе)) но если перевес и перешел в другую весовую,то там можно и по шапке получит)))) Философия.)
Сигнал, сигнал... А что такое "Сигнал" в вашей системе "координат"?
это я в тон собеседнику ) хотя и в моей ,как вы выразились,системе координат, есть сигналы. Ведь что такое сигнал- это совокупность каких либо условий для входа или выхода из позиции. Для меня сигнал это увеличение суммарного объема в ту или иную сторону,по понятному мне алгоритму( дабы отсеять деятельность толпы,которая как правило торгует в противовес),так называемый потенциал хода,ну и много чего еще для прибыльной торговли.
так подсказали бы - как совершать по вашим фоткам сделки
а то вы - просто хвастайтесь
скрины работы нейрошелл. Не перестаю получать удовольствие от данного софта)) Скрины простых торговый систем на более менее приемлимых условиях для входа. Данные системы показывают только точку входа( так уж я для ознакомления пользователям сделал, системы и без фильтров профитные.) Одна для любителей частых сделок,ну а вторая для тех кто уже не спешит)
Интересно, какая вам выгода от информирования об этом софте? Мы с супругом нашли дистрибутивы, несколько билдов, но они все мягко говоря "сырые", а то что сейчас по идее должно работать, продается за деньги и не малые, а вот стоит ли это покупать, совершенно не ясно, к тому же вам хорошо известно, что опыт трейдера не сможет заменить ИИ, иначе бы и в Миллиардах в AXE Capital не было бы команды трейдеров, а были бы одни компы :) Фильм к стати сказать мы посмотрели уже не один раз...
UPD: и чтобы этот софт заработал, еще нужно сильно постараться...
А по вашим пресечениям усредненных средних например мне тоже ничего не понятно, даже цены не видно, хорошо было бы раз уж публикуете скрин, дать пояснение, хоть какое-то... Это касается и других...
ну не знаю. будет понятно... не умею правильно объяснять
GBPUSD меняет направление вниз
Stochastic пересёк сигнальную линию MACD
а также
WPR пересёк StdDev
--------------------------------------------------------
Stochastic и MACD
в первом окошке -это вторая снизу
Stochastic голубая линия - период К 21.- период D 3.- замедление 2. -метод LWMA .-цена Close/Close.
MACD красная линия - быстрое EMA 10. -медленное EMA 15. -MACD SMA 13. - Применить к: Close.
---------------------------------------------------------------------------
WPR и StdDev во втором окошке - в самом внизу
WPR -коричневая линия - период 13.
StdDev -синяя линия -период 8 .-сдвиг 0 .-метод LWMA .- Применить к: Close.
я уже на этой ветке пытался донести как заходить и как понимать график. Я торгую так сказать интерес крупного капитала. Анализируются объемы ,по определенному алгоритму находится крупный капитал( он своеобразно набирает позу),и совершается сделка. Выход точно так же. Я ни в коем случае не хвастаюсь, что вы. Наоборот показываю где есть объем,и те кто внимательно следил за публикациями ,может себе на графике нарисовать линии по моим,и посмотреть как инструмент работал около этих цен. Конечно,я не хочу никого учить как торговать в рамках этого форума,не благодарное это дело. Поэтому никакого хвастовства
