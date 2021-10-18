FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 538

Новый комментарий
 
Vasiliy Vilkov:
Все... Надоело смотреть как фунт озолачивает всех кроме меня, короче тоже запрыгнул в ракету на рост фунтика против бакинского)))

Хорошо, значит можно уже вставать в продажу)))

[Удален]  
UsdChf sell 0.9996
TP 100pp
 
Что фунт творит. Откуда такая сила? По всем парам рвет
 

Йена пошла вниз на 108.20.

Завтра можем увидеть 106.50

 
Alexxl2008:

Йена пошла вниз на 108.20.

Завтра можем увидеть 106.50

Японию ждёт извержение Фудзиямы ? вы видимо вулканолог

[Удален]  
UsdCad sell 1,3294
TP 100 pp
 
Vladimir Baskakov:
UsdCad sell 1,3294
TP 100 pp

Рановато ещё. Движ по нему завтра, а сегодня подготовка

 
Maxim Kuznetsov:

Японию ждёт извержение Фудзиямы ? вы видимо вулканолог

Прошлое землятресение индикаторы предсказали за 2 дня по йене. И сейчас  на 104.5  вниз легко пойдет...

 

я так понимаю что на фунте сейчас новостной вброс играет..


[Удален]  
Maxim Kuznetsov:
С ним лучше не связываться, один хаос. 
Один раз получилось по gbpcad хорошо пройти, без отката, на нисходящем треугольнике. А так колбасит его вечно, лучше уж чифу использовать, там 100 пунктов за счастье
1...531532533534535536537538539540541542543544545...579
Новый комментарий