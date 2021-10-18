FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 538
Все... Надоело смотреть как фунт озолачивает всех кроме меня, короче тоже запрыгнул в ракету на рост фунтика против бакинского)))
Хорошо, значит можно уже вставать в продажу)))
Йена пошла вниз на 108.20.
Завтра можем увидеть 106.50
Японию ждёт извержение Фудзиямы ? вы видимо вулканолог
UsdCad sell 1,3294
Рановато ещё. Движ по нему завтра, а сегодня подготовка
Прошлое землятресение индикаторы предсказали за 2 дня по йене. И сейчас на 104.5 вниз легко пойдет...
я так понимаю что на фунте сейчас новостной вброс играет..