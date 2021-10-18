FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 302
НЕ испарились)) Добрый день )))
День добрый!
Без вас, маэстро (впрочем, как и без Полковника - не знаю, что вы не поделили), ветка скучна и непрофессиональна.
Спасибо что читаете мои сообщения. Рад что есть обратная связь.
...Так вышло что для меня есть два понятия рынка- иррациональный и рациональный. Когда рынок для меня рациональный и я понимаю что происходит,я торгую. Если иррациональный и я не могу понять то я не в торговле. Точно так же учу своих ребят.Можно целую книгу написать _)))
Добрый день) как определяю? Просто есть понимание 80% происходящего на рынке. Остальные 20% это различный форс мажор) На интуицию не опираюсь. Есть некоторые моменты которые я ищу на графике,жду своих цен и от них работаю.
Спасибо.
лохотрон? Я очень давно тоже так думал,в самом начале своего пути. и все время считал что меня контролирует кукл,как только я поставлю стоп лоссы он идет за ними и только потом в правильную сторону(( Я пробывал торговать без стопов. Но тогда как только открывал сделку,цена практически всегда сразу шла в противоположную сторону(( Пытался пересиживать убытки ,но цена шла так высоко или низко,что депозит сгорал(*((( Потом решил что индикаторы это все и это грааль- когда сигнал давал индикатор- цена уже уходила от прибыльного входа и опять убытки((( Это был наверное 2010-2011 год. После всех этих неудач я решил что все это ЛОХОТРОН. И продолжал бы так думать,если бы не повстречался с одним человеком. Я был в гостях у друзей в США нью йорк. Ну и как водится поехали на уолл стрит к тому самому быку) Около этого быка у нас разгорелся спор о том является ли биржа лохотроном или нет. И в разгар спора,когда я на повышенных тонах старался всех перекричать что все биржи и форекс это лохотрон,около нас остановился паренек лет 30.И на хорошем русском языке сказал что я ошибаюсь) Ну а я в ответ,докажи! Он сказал ок. Обменялись номерами телефонов и вечером решили встретиться в одном из кафе. Как оказалось позже,это был управляющий одного из крупных на то время хедж фондов. И он мне показал какими деньгами они торгуют,сколько зарабатывают его трейдеры. И я понял,что если это может сделать один человек,то значит сможет сделать и другой. По приезду свою страну,я первым делом пересмотрел свой подход к торговле,стал разбираться в математике рынка,стал изучать всевозможные труды различных финансистов. Просеял через "сито" тонны информации,протестировал все что мог протестировать,и стал таким образом по крупице находить те знания которые меня кормят до сих пор( я придерживаюсь того мнения что знания должны кормить) Так вышло что для меня есть два понятия рынка- иррациональный и рациональный. Когда рынок для меня рациональный и я понимаю что происходит,я торгую. Если иррациональный и я не могу понять то я не в торговле. Точно так же учу своих ребят.Можно целую книгу написать _)))
у каждого - своя правда
Я тоже самое видела наблюдая за мужем. Мне удалось миновать многое из этого благодаря ему.
«Правда всегда одна» – Это сказал фараон. Он был очень умен, И за это его называли – Тутанхамон. @Наутилус
Всем привет) хочу пожелать хорошей торговой недели и отличного профита)
Взаимно!
P.S. похоже не набралось пяти человек кому интересно узнать больше про объемы, а жаль...
Попробую сама изложить хоть что-то на счет тиковых объемов, как понимаю…
С их помощью, часто можно видеть момент, когда крупный игрок сбрасывает свою позицию чтобы выйти в ноль (катапультируется). Это когда появляется противоположно направленный бар с достаточно высоким объемом. Интересно верно или нет?
Всем привет. Есть сигнал на продажу.
Едем на юга)))
Закрыл позицию buy G/J с прибылью +3,23 и открыл позицию sell G/J