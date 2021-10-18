FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 545

Vitaly Muzichenko:

Зависит от системы.

У меня вот таких лимиток сегодня осталось пол-терминала, а на медленном росте они срабатывают, потому что есть откаты. Закрыто всё, но с малыми плюсами


Понедельник день не торговый, но экономический календарь своё дело сделал - соблазнил поторговать 

новостей куча впереди

 

Всем привет опять Трамп шороху навели расшевелил рынок) 

Видно он сам любит когда идет движуха)))

 
Vasiliy Vilkov:

Жена у него торгует? )))

Vitaly Muzichenko:

Да, тут один деятель представлял себя миллиардером в ветке лиги. Хотел цену двигать.
Все куда проще. Написал твит и рынок рухнул
 
По канадцу выдавливаю вниз последние на сегодня 30 п на 1.3260. Вялый рынок.Затем переключусь на австралийца тоже вниз на 0.6758 
 
Alexxl2008:
можно и на киви, куда угодно почти..только день-два они все в шоке - многие резко двинулись, а бакс видимо остался на месте. Прогнозируется не нормальный откат, а какой-то бардак и бедлам.

самое время как @Vitaly Muzichenko уходить в кроссы, только тщательно выбирать в какие

PS. у фунта теперь ближнее сопротивление на уровне где-то чуть менее 1.3 (1.308 примерно), всё что могли попереломали :-) ; до тех пор не знаю что может его повернуть, разве что Кристина или Джонсон чего отчебучат

На EurUsd нарисовалась фигура две вершины над RSI 70 . Можно продавать
 
По евро_йене обязательным движением за нынешний день будет возврат цены до цели 120.39 или в действии проявятся с гарантией быки.
Aleksandr Klapatyuk:

теперь думаю можно попробовать на продажу CHFJPYH2


Долго думаешь
 
Aleksandr Klapatyuk:

пробую тс, от Александра Яковлева 

по идее - цена должна немного назад отскочить к квадрату - а потом как шарахнет вниз 

Всем привет и тебе привет Александр. Это очень хорошо, что пытаешься использовать мою ТС. НО...

Для начала посмотри картину в целом , а потом смотри точки входа.Да, сейчас пара находиться на пике

и возможно пойдем вниз. Этому было якобы небольшое подтверждение. Был импульс вверх(красным)

и потом импульс вниз.Своего рода было перебитие и цена должна пойти вниз. 

Вместо этого цена далеко не ушла и начала формировать небольшую зону накопления.

Это говорит о том, что наверно цена не готова еще идти вниз. Есть максимум от 21.10.

Возможно будет перебитие этого макс. и потом надо смотреть разворотные паттерны.

Есть второй конечно вариант, надо чтоб цена ушла от зоны накопления как минимум на 20-30 п.

и от теста и продавать уже. В общем как то так)))


