FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 545
Зависит от системы.
У меня вот таких лимиток сегодня осталось пол-терминала, а на медленном росте они срабатывают, потому что есть откаты. Закрыто всё, но с малыми плюсами
Понедельник день не торговый, но экономический календарь своё дело сделал - соблазнил поторговать
новостей куча впереди
Всем привет опять Трамп шороху навели расшевелил рынок)
Видно он сам любит когда идет движуха)))
Жена у него торгует? )))
По канадцу выдавливаю вниз последние на сегодня 30 п на 1.3260. Вялый рынок.Затем переключусь на австралийца тоже вниз на 0.6758
можно и на киви, куда угодно почти..только день-два они все в шоке - многие резко двинулись, а бакс видимо остался на месте. Прогнозируется не нормальный откат, а какой-то бардак и бедлам.
самое время как @Vitaly Muzichenko уходить в кроссы, только тщательно выбирать в какие
PS. у фунта теперь ближнее сопротивление на уровне где-то чуть менее 1.3 (1.308 примерно), всё что могли попереломали :-) ; до тех пор не знаю что может его повернуть, разве что Кристина или Джонсон чего отчебучат
теперь думаю можно попробовать на продажу CHFJPYH2
пробую тс, от Александра Яковлева
по идее - цена должна немного назад отскочить к квадрату - а потом как шарахнет вниз
Всем привет и тебе привет Александр. Это очень хорошо, что пытаешься использовать мою ТС. НО...
Для начала посмотри картину в целом , а потом смотри точки входа.Да, сейчас пара находиться на пике
и возможно пойдем вниз. Этому было якобы небольшое подтверждение. Был импульс вверх(красным)
и потом импульс вниз.Своего рода было перебитие и цена должна пойти вниз.
Вместо этого цена далеко не ушла и начала формировать небольшую зону накопления.
Это говорит о том, что наверно цена не готова еще идти вниз. Есть максимум от 21.10.
Возможно будет перебитие этого макс. и потом надо смотреть разворотные паттерны.
Есть второй конечно вариант, надо чтоб цена ушла от зоны накопления как минимум на 20-30 п.
и от теста и продавать уже. В общем как то так)))