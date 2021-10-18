FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 27

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wall_street21m:

мои продажи 1.1529,1.1382. ( тут интерес крупного капитала) цель 1.1307.  При подходе к 1.1307 буду наблюдать за инструментом. Если крупный капитал подтвердит свой интерес удержания 1.1307 то буду покупать вместе с ним. Если же инструмент пойдет выше 1.1382 и закроет день выше этой цены,то буду закрывать продажи,и ждать точку входа по 1.1382.

По GBP/USD продажи будут после подтверждения 1.2920 . Цель 1.2795,1.2707

По XAU/USD продажи от 1295. цель 1260

21.01.2019  ДЕНЬ по торговле выглядит следующим образом 

Файлы:
EURUSDM15.png  21 kb
 
Lesorub:
143.19 - уровень ТР. Все!
Могут сразу дать, а могут( и чаще всего) загнать. Потому это уровни возможных разворотов...
Накиньте фибо и посмотрите загоны и отработку по истории.
Ту же Евру на часе...

да не загоны это

торопишься проста

на крайняк сними статистику по загонам и накинь полученные чипсы на свои уровни
 
Renat Akhtyamov:

да не загоны это

торопишься проста

на крайняк сними статистику по загонам и накинь полученные чипсы на свои уровни

 Я никому не навяливаюсь. 

Тут миллионщиков и без нас хватает...

 
wall_street21m:

21.01.2019  ДЕНЬ по торговле выглядит следующим образом 

Здравствуйте @wall_street21m! Судя по картинке, вы используете бары и М15 (судя по этому - интрадэй), можете поделиться, какая методика применяется для нахождения точек входа и выхода?

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Anzhela Sityaeva:

Здравствуйте @wall_street21m! Судя по картинке, вы используете бары и М15 (судя по этому - интрадэй), можете поделиться, какая методика применяется для нахождения точек входа и выхода?

добрый день ) я использую бары на графике как наиболее информативное представление о происходящем. Я торгую интрадей и среднесрок. На дневных графиках нахожу интерес крупного капитала,и уже на меньших таймфремах наблюдаю как ведет себя инструмент около этих цен. При подтверждении силы продавца или или покупателя совершаю сделку вместе с ним. Идея тут такова,крупный капитал теряет деньги очень и очень редко,поэтому есть резон быть вместе с ним в одном направлении. Абсолютно не смотрю на фигуры и паттерны,не пользуюсь индикаторами.Уже в рынке более 7лет. Прошел полностью все "граали" ))) Теперь только Чистый график и только отмечены те цены,на которых есть крупный капитал.
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методика нахождения очень и очень проста. Но очень и очень долго рассказывать. Я хочу сделать маленькое видео где будут основные параметры как  увидеть крупных капитал на рынке
 
wall_street21m:
добрый день ) я использую бары на графике как наиболее информативное представление о происходящем. Я торгую интрадей и среднесрок. На дневных графиках нахожу интерес крупного капитала,и уже на меньших таймфремах наблюдаю как ведет себя инструмент около этих цен. При подтверждении силы продавца или или покупателя совершаю сделку вместе с ним. Идея тут такова,крупный капитал теряет деньги очень и очень редко,поэтому есть резон быть вместе с ним в одном направлении. Абсолютно не смотрю на фигуры и паттерны,не пользуюсь индикаторами.Уже в рынке более 7лет. Прошел полностью все "граали" ))) Теперь только Чистый график и только отмечены те цены,на которых есть крупный капитал.

Здравствуйте. А статистику вашей торговли мы можем увидеть?

 
wall_street21m:
добрый день ) я использую бары на графике как наиболее информативное представление о происходящем. Я торгую интрадей и среднесрок. На дневных графиках нахожу интерес крупного капитала,и уже на меньших таймфремах наблюдаю как ведет себя инструмент около этих цен. При подтверждении силы продавца или или покупателя совершаю сделку вместе с ним. Идея тут такова,крупный капитал теряет деньги очень и очень редко,поэтому есть резон быть вместе с ним в одном направлении. Абсолютно не смотрю на фигуры и паттерны,не пользуюсь индикаторами.Уже в рынке более 7лет. Прошел полностью все "граали" ))) Теперь только Чистый график и только отмечены те цены,на которых есть крупный капитал.
Благодарю за ответ. Для анализа используется VSA (объемы + спред)? Мы (если можно так сказать, команда из двух человек) тоже приходим к аналогичной модели, многие "граали" так же позади.
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Anzhela Sityaeva:
Благодарю за ответ. Для анализа используется VSA (объемы + спред)? Мы (если можно так сказать, команда из двух человек) тоже приходим к аналогичной модели, многие "граали" так же позади.

Я понимаю о чем вы пишите) нет,не использую VSA, абсолютно чистый график с нанесенными, для удобства восприятия, линиями где  есть крупный капитал.

 

Есть еще время запрыгнуть в вагоны... 

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