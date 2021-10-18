FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 141
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"Спокойная" пятница.) 1.13
У всех сегодня по 2 гэпа?
Н -3 , события по йене происходят у границ каналов , ближайшие фрактальные экстремумы 110.29 - 110.95 т.е. сценарии а) лонг цели выше 110.95 и тем самым подтверждая , что красный канал в статусе рабочего диапазона , в) цели ниже 110.29 ( и вариант ложного пробоя не исключается).
"Спокойная" пятница.) 1.13
У всех сегодня по 2 гэпа?
Последнее время гэпы вообще зачастили...рынок мечется в поисках устойчивости и еще Больше погружается в трясину волатильности... так что всё нормально - продолжаем идти ко дну...главное вовремя ухватиться за соломинку удачи...))
Последнее время гэпы вообще зачастили...рынок мечется в поисках устойчивости и еще Больше погружается в трясину волатильности... так что всё нормально - продолжаем идти ко дну...главное вовремя ухватиться за соломинку удачи...))
И тебе удачи)))
И тебе удачи)))
Всем большой удачи на выходные... всем удачной охоты и рыбалки...особенно на Канарских или на Майами. или там на Таити... да мечтать не вредно... вредно только работать на мечту...)))
Последнее время гэпы вообще зачастили...рынок мечется в поисках устойчивости и еще Больше погружается в трясину волатильности... так что всё нормально - продолжаем идти ко дну...главное вовремя ухватиться за соломинку удачи...))
У меня вчерашние разворотные сигналы все сегодня реализовались, кроме USDJPY и NZDCAD, последний сегодня дал повторный сигнал, пока не подтвержденный. Даже биток, зачем-то, подрос, а EURJPY вообще красавица, со вчерашнего Гонконга только сейчас сформировала разворотный сигнал.
Азиатские рынки склонны к панике. Не знаю, что произошло сегодня около 4:00 мск (не слежу за фундаментом), но ощущаю сходство с 10.11.1997, когда МВФ отказал в кредитовании Бразилии и Южной Корее и разразился т.н. Азиатский кризис, последствия которого большинство ощутило 18.08.1998,- "дефолт". То обстоятельство, что в период с декабря 1997 по апрель 1998 акции Газпрома упали в 45 раз подавляющее большинство не заметило.
Если бы волейболисты дружили с КУКЛом (или со мной), они бы знали все заранее...
Типа так:
И не забываем про ТРАМПКУ:
"Спокойная" пятница.) 1.13
У всех сегодня по 2 гэпа?
У Вас же все есть!!! К чему не нужные вопросы???