FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 499

Йена вверх на 109.30 пошла,затем вниз смотрит на 107.0
 
Евро тихо выжимают вверх на1.1180 и затем вниз на 1.098 быстрее должна пойти
 

Вот... 


Lesorub:

Вот... 


наверное - мне надо тоже лягушку купить.

У Вас круто получается!!! 

 
По йене не прав ,согласен.Но что то в ней торчит на 109.3  ,возможно два сильных движения большой пилой
 
Lesorub:

Вот... 

Вот это я понимаю профи) молодчина!) 
 

Где програмку найти, которая после выставления ордеров и достижения определенной цены автоматом выставляет ордера sl, tp.

Не могу найти где брала.

sterva:

вот - подсказали ! попробую сейчас такое сообразить в свой эксперт 

 

Еще прилетело...        


 
Понятно. Все всё руками делают.)
