FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 503
Ренат. Ты ведь все время кодишь. Есть программа которая после выставления ордеров и достижения определенной цены автоматом выставляет ордера sl, tp. Лучше на четверку.. (не демо и не платый ее вариант)?
на 4-рке
https://www.mql5.com/ru/code/11381
Где живут такие гении?
Прям рядом с Вами. Где же им ещё быть? Кстати, гении это о ком речь? Если не секрет.
Только USDJPY не в Sell.
А в Buy.
Хотя мож, я чаво не понимаю и до Вас не дорос.
во!. пока поспал - и движуха, пошла в мою сторону
у вас там пятничная СИЕСТА что-ли ? в 12 накатил, в 3 заснул, в 8 встал, но всё ещё ПЯТНИЦА...
ну - теперь ! по трезвому - на мир посмотрю .
По Еве чего ждать на следующей неделе, подскажите господа трейдеры...?
ну я не трейдер - а так ,спекулянт.
движение бычье, пока . Скорее всего продолжит в том же духе, вверх.EURUSDDaily