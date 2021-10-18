FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 503

Новый комментарий
 
Сеткой лучше торговать, больше вариантов заработать и депозит сливается не так быстро
 
sterva:

Ренат. Ты ведь все время кодишь. Есть программа которая после выставления ордеров и достижения определенной цены автоматом выставляет ордера sl, tp. Лучше на четверку.. (не демо и не платый ее вариант)?

на 4-рке

https://www.mql5.com/ru/code/11381

Помощник в ручной торговле
Помощник в ручной торговле
  • www.mql5.com
Разрабатываю новый советник, призванный помогать при торговле. Советник умеет выставлять отложенные и рыночные ордера. Умеет удалять и закрывать ордера, а также выставлять стоплосс, тейкпрофит, может переводить в безубыток и тралить. Все действия проводятся с помощью кнопок управления. Также добавлены функции: выставление размера лота от...
 
Vladimir Baskakov:
Где живут такие гении?

Прям рядом с Вами. Где же им ещё быть? Кстати, гении это о ком речь? Если не секрет.

Только USDJPY не в Sell. Z

А в Buy.

u

Хотя мож, я чаво не понимаю и до Вас не дорос.

[Удален]  
Роман:

Прям рядом с Вами. Где же им ещё быть? Кстати, гении это о ком речь? Если не секрет.

Только USDJPY не в Sell.

А в Buy.

Хотя мож, я чаво не понимаю и до Вас не дорос.

Это да , не дорос
[Удален]  

во!. пока поспал - и движуха, пошла в мою сторону

USDJPYH1 

 
Aleksandr Klapatyuk:

во!. пока поспал - и движуха, пошла в мою сторону

 

у вас там пятничная СИЕСТА что-ли ? в 12 накатил, в 3 заснул, в 8 встал, но всё ещё ПЯТНИЦА...

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

у вас там пятничная СИЕСТА что-ли ? в 12 накатил, в 3 заснул, в 8 встал, но всё ещё ПЯТНИЦА...

ну - теперь ! по трезвому - на мир посмотрю . 

 
По Еве чего ждать на следующей неделе, подскажите господа трейдеры...? У меня sell на 1.11000 стоит... вот думаю оставлять на выходные или закрыть...
[Удален]  
NemoomeN:
По Еве чего ждать на следующей неделе, подскажите господа трейдеры...?

ну я не трейдер - а так ,спекулянт.

движение бычье, пока . Скорее всего продолжит в том же духе, вверх.EURUSDDaily

EURUSDDaily

 
Евро вниз на 1.1130 пошла, потом отскок  вверх на 1.1178  и опять вниз на1.0888
1...496497498499500501502503504505506507508509510...579
Новый комментарий