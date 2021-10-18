FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 143

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Этот цирк с брекситом наталкивает на мысль, что найдут повод отказаться от него... демократия запнётся об бюрократию. 
 
Renat Akhtyamov:

Да там по любому поводу прогуливаются с плакатами. Не в этом дело.

Фунт реально мощная валютная пара и самая старая.

Лично я пока не совсем верю в брексит.

Да нет конечно - чего захотели...ЕС это не СССР - на халяву никто не позволит свалить... как бы это не было демократично-демократично...)))

 

Как то так.


 

Или так:


 
Lesorub:

Или так:


Я зашел не по сигналу. Все может быть.

 
Aleksandr Yakovlev:

Я зашел не по сигналу. Все может быть.

Да я так просто ...


 

Был однажды у брокера такой глюк я на несколько секунд стал миллионером, даже осознать не успел что случилось и пофиксить прибыль)))

Единственное что успел сделать это скрин...


 
Vasiliy Vilkov:

Был однажды у брокера такой глюк я на несколько секунд стал миллионером, даже осознать не успел что случилось и пофиксить прибыль)))

Единственное что успел сделать это скрин...


Эх... надо было  на миллионы...на кнопку жать по быстрому...а не фотки на память... о миллионах...))))

Бывают же такие крупные удачи... что и не поверишь сразу...

 

Палки не врут...     


 
Lesorub:

Палки не врут...     


Просто уже какие-то волшебные палочки выручалочки...сигнал когда будет - смело можно уже выставлять... клиентов будет море...))

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