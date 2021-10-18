FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 143
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Да там по любому поводу прогуливаются с плакатами. Не в этом дело.
Фунт реально мощная валютная пара и самая старая.
Лично я пока не совсем верю в брексит.
Да нет конечно - чего захотели...ЕС это не СССР - на халяву никто не позволит свалить... как бы это не было демократично-демократично...)))
Как то так.
Или так:
Или так:
Я зашел не по сигналу. Все может быть.
Я зашел не по сигналу. Все может быть.
Да я так просто ...
Был однажды у брокера такой глюк я на несколько секунд стал миллионером, даже осознать не успел что случилось и пофиксить прибыль)))
Единственное что успел сделать это скрин...
Был однажды у брокера такой глюк я на несколько секунд стал миллионером, даже осознать не успел что случилось и пофиксить прибыль)))
Единственное что успел сделать это скрин...
Эх... надо было на миллионы...на кнопку жать по быстрому...а не фотки на память... о миллионах...))))
Бывают же такие крупные удачи... что и не поверишь сразу...
Палки не врут...
Палки не врут...
Просто уже какие-то волшебные палочки выручалочки...сигнал когда будет - смело можно уже выставлять... клиентов будет море...))