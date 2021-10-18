FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 187

Alexxl2008:
Не отработала по М5 вверх на 1.32 .А вернется  на 1.2777 .  А которая пара EURUSD сначала сходит на 1.1177 медленно и только потом вверх как на картинке у Дмитрия.И скорее всего в начале мая.

У вас сигнал с М5 на 200 пунктов? По мне так на М5 может быть только вход но ни как не сигнал на такую дистанцию...

 
Здесь ещё на М1 тренды торгуют, а вы о каких-то там 200п на М5 )))

 
На сегодня это самая быстрая пара со шпилькой вверх-вниз. Есть еще EURJPY  ,там ход очень большой, но можно прождать весь день. Ну и йена остается -700 пунктов вниз.Но по ней придется ждать конец массонской даты.Это когда совпадает полностью время и дата.Сегодня 22.04 в 22 04 по Москве звезды встанут по другому, завтра в 23.04 в 23 04 по Москве тоже самое. А вот 24-04 такого времени нет. И ждем мая 01.05.
 

Давайте посмотрим на график по фунту.

Есть рельсы и по ним видим не отработанную цель в районе 2920 и так же посмотрим на недельный график ,

там цель в районе 37 фигуры.


 
Прости за вопрос, что курили?)))

 

Интересно мнение того кто в теме о условиях торговых счетов.

без дилинга (NDD) + комиссия + мин сперд + без стоп-левел + без фриз-левел

VS

дилинг + без комиссии + спред + стоп-левел + фриз-левел

Для внутри дня что предпочтительнее?

 
А как же другие регионы? Наши например 22:04 не соответствуют МСК и как быть?
 
К стати сказать, замечено, что "рельсовые" цели очень часто "стреляют" с "зонами интереса" найденными иным способом, что добавляет веса обеим методам...
 
На недельке кстати тоже наверх смотрит пара)))


 
Честно не знаю Анжела, но срабатывает. Сейчас пытаются выбить стопы по GBPUSD  но массонское время  11-11 уже прошло и оно давит вверх по времени до 22-22 . Все уровни будут достигнуты, вопрос времени.В литературе по форексу  это называют фракталы сжатия времени.
