FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 187
Не отработала по М5 вверх на 1.32 .А вернется на 1.2777 . А которая пара EURUSD сначала сходит на 1.1177 медленно и только потом вверх как на картинке у Дмитрия.И скорее всего в начале мая.
У вас сигнал с М5 на 200 пунктов? По мне так на М5 может быть только вход но ни как не сигнал на такую дистанцию...
У вас сигнал с М5 на 200 пунктов? По мне так на М5 может быть только вход но ни как не сигнал на такую дистанцию...
Здесь ещё на М1 тренды торгуют, а вы о каких-то там 200п на М5 )))
Давайте посмотрим на график по фунту.
Есть рельсы и по ним видим не отработанную цель в районе 2920 и так же посмотрим на недельный график ,
там цель в районе 37 фигуры.
На сегодня это самая быстрая пара со шпилькой вверх-вниз. Есть еще EURJPY ,там ход очень большой, но можно прождать весь день. Ну и йена остается -700 пунктов вниз.Но по ней придется ждать конец массонской даты.Это когда совпадает полностью время и дата.Сегодня 22.04 в 22 04 по Москве звезды встанут по другому, завтра в 23.04 в 23 04 по Москве тоже самое. А вот 24-04 такого времени нет. И ждем мая 01.05.
Прости за вопрос, что курили?)))
Интересно мнение того кто в теме о условиях торговых счетов.
без дилинга (NDD) + комиссия + мин сперд + без стоп-левел + без фриз-левел
VS
дилинг + без комиссии + спред + стоп-левел + фриз-левел
Для внутри дня что предпочтительнее?
К стати сказать, замечено, что "рельсовые" цели очень часто "стреляют" с "зонами интереса" найденными иным способом, что добавляет веса обеим методам...
На недельке кстати тоже наверх смотрит пара)))