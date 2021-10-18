FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 161
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продажа, это красный ?
красный - продавцы
тоесть, порядка 40 %, предпочитают продавать, остальные в бай ?
А Вы ? Ваше мнение ?
тоесть, порядка 40 %, предпочитают продавать, остальные в бай ?
А Вы ? Ваше мнение ?
по этой картинке однозначно - продажа
этот индикатор в свободном доступе в открытых источниках и бесплатно, кто хочет берите и ставьте
по этой картинке однозначно - продажа
этот индикатор в свободном доступе в открытых источниках и бесплатно, кто хочет берите и ставьте
и как низко думаете пойдём ?
и как низко думаете пойдём ?
по этой картинке однозначно - продажа
этот индикатор в свободном доступе в открытых источниках и бесплатно, кто хочет берите и ставьте
как этот индикатор зовётся ?
Продавайте продавайте. Потом будете локти кусать и говорить, сто Саныч был прав.
Я писал уже где то в этой ветке, цель 1.1700 1.17250.
И похоже с текущих позиций.
Удачи и профита вам.
как этот индикатор зовётся ?
здесь рекламой будет, в личке
Тимур, не забывай прогнозить
;)
Но это месяц полтора ждать надо
1.Определение уровня.
2.Зеркальное подтверждение уровня снизу.
3.Попробовали еще раз протестировать уровень
4.Ложный пробой уровня.
5.Очередной тест уровня.
И сейчас (ближайшее время) поход на север)))