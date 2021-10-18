FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 161

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timur1982:

продажа, это красный ?

красный - продавцы
 
Renat Akhtyamov:
красный - продавцы

тоесть, порядка 40 %, предпочитают продавать, остальные в бай ?

А Вы ? Ваше мнение ?

 
timur1982:

тоесть, порядка 40 %, предпочитают продавать, остальные в бай ?

А Вы ? Ваше мнение ?

по этой картинке однозначно - продажа

этот индикатор в свободном доступе в открытых источниках и бесплатно, кто хочет берите и ставьте

 
Renat Akhtyamov:

по этой картинке однозначно - продажа

этот индикатор в свободном доступе в открытых источниках и бесплатно, кто хочет берите и ставьте

и как низко думаете пойдём ?

 
timur1982:

и как низко думаете пойдём ?

вот по нему и смотрите
 
Renat Akhtyamov:

по этой картинке однозначно - продажа

этот индикатор в свободном доступе в открытых источниках и бесплатно, кто хочет берите и ставьте

как этот индикатор зовётся ?

 

Продавайте продавайте. Потом будете локти кусать и говорить, сто Саныч был прав.

Я писал уже где то в этой ветке, цель 1.1700 1.17250.

И похоже с текущих позиций.

Удачи и профита вам.

 
timur1982:

как этот индикатор зовётся ?

здесь рекламой будет, в личке

Тимур, не забывай прогнозить

;)

 

Но это месяц полтора ждать надо

 


1.Определение уровня.

2.Зеркальное подтверждение уровня снизу.

3.Попробовали еще раз протестировать уровень

4.Ложный пробой уровня.

5.Очередной тест уровня.

И сейчас (ближайшее время) поход на север)))

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