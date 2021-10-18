FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 129
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Куда фунт рванул... неожиданно как-то - вернется или нет...
Куда фунт рванул... неожиданно как-то - вернется или нет...
Куда фунт рванул... неожиданно как-то - вернется или нет...
Не дрейфить!!!
Не дрейфить!!!
Не дрейфить!!!
Если он до туда дойдет, то моему депо опять кердык - такой разворот ни о чем и ни на чем...мошенники блин - долой фунт даешь брексит...))
бакс/ена вроде на месте а этот улетел...
Во вторник очередное заседание в парламенте Великобритании , основной вопрос по условиям Брексита , структурно последних движения формируются a-b-c , a-b-c предположительно в W - C .
Не дрейфить!!!
Поддержу, у меня фунт отложки не собрал под второй заход, жду что зацепит.
Куда фунт рванул... неожиданно как-то - вернется или нет...
Вполне возможен вариант, что сейчас будет расти, а через 3 недели резко обвалиться. Brexit однако ни кто пока не отменял.
Всем привет. Я не соглашусь с некоторыми участниками ветки. Мой прогноз смотрит в район 37 фигуры.
Сигнал на вход был, но я опоздал войти.
Жаль.