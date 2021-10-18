FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 129

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Куда фунт рванул... неожиданно как-то - вернется или  нет...

рывок

 
Сергей Криушин:

Куда фунт рванул... неожиданно как-то - вернется или  нет...


тоже мучает этот вопрос )
Самое главное был же в плюсах на 100 пунктов, ждал большего )))
 
Сергей Криушин:

Куда фунт рванул... неожиданно как-то - вернется или  нет...


Не дрейфить!!!     


 
Lesorub:

Не дрейфить!!!     


Фуххх... успокоил )))))
 
Lesorub:

Не дрейфить!!!     


Если  он до туда дойдет, то моему депо опять кердык - такой разворот ни о чем и ни на чем...мошенники блин - долой фунт даешь брексит...))

бакс/ена вроде на месте а этот улетел...

полет наоборот

 
Вроде как остановился... доливать или не доливать - вот в чем вопрос...а похоже будет и 3 волна еще где-то на 70пп...
 

Во вторник очередное заседание в парламенте Великобритании , основной вопрос по условиям Брексита ,  структурно последних движения формируются a-b-c , a-b-c предположительно в W - C .  

 
Lesorub:

Не дрейфить!!!      

Поддержу, у меня фунт отложки не собрал под второй заход, жду что зацепит. 

 
Сергей Криушин:

Куда фунт рванул... неожиданно как-то - вернется или  нет...

Вполне возможен вариант, что сейчас будет расти, а через 3 недели резко обвалиться. Brexit однако ни кто пока не отменял.

 

Всем привет. Я не соглашусь с некоторыми участниками ветки. Мой прогноз смотрит в район 37 фигуры.

Сигнал на вход был, но я опоздал войти.

Жаль.


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