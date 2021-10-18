FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 88
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Прогноз: I'm Brigadier, танцуют все!
Прогноз: I'm Brigadier, танцуют все!
А на русском можно ?
ато у меня с аглиЦким проблема )
Индекс бакса:
Поддерживаю, всё похоже на "то", цели отметил сиреневым на Н4 и W1
Вероятные драйверы на след неделе: Публикация протоколов ФРС США.
По AUD: Протокол заседания по кредитно-денежной политике, данные по безработице и Выступление главы РБА Лоуи
По CAD: Выступление главы банка Канады и выход данных по "розничным продажам"
Так что ждемс что нарисуют нам кукловоды рынка FOREX...
Австралиец с доларом снова застрял на 0.7144. И не впервый раз уже.
Не питайте иллюзий... Есть СЕЛЛ до 0.7042 с дневок ....
Не питайте иллюзий... Будет СЕЛЛ до 0.7042....
Австралиец во флете жутком уже столько дней...
Вообще цена на D1 долго падала...придет время, и ей нужно будет вверх сходить... но конечно достижение отмеченных целей произойдет не за 1 день, и даже не за одну неделю :)...
Австралиец во флете жутком уже столько дней...
Вообще цена на D1 долго падала...придет время, и ей нужно будет вверх сходить... но конечно достижение отмеченных целей произойдет не за 1 день, и даже не за одну неделю :)...
Все еще в переди... Снижение не закончено.
Я сказал... (С) В.В. Высоцкий.
Все еще в переди... Снижение не закончено.
Я сказал... (С) В.В. Высоцкий.
С этим авторитетным мнением нельзя не согласиться Lesorub ;-). Ведь свеча на W1 как минимум хвост вниз все равно должна будет оставить...
Короч, надоел мне Лунь...
КМК сейчас 1.3250 самое время для покупки пары и продаж евро. Могу ошибаться :)