FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 88

Новый комментарий
 
Я, теперь, Ауди с Еврой люблю...       
 

Прогноз: I'm Brigadier, танцуют все!

im_brigadier

 
Unicornis:

Прогноз: I'm Brigadier, танцуют все!


А на русском можно ?
ато у меня с аглиЦким проблема )

 
Австралиец с доларом снова застрял на 0.7144. И не впервый раз уже.
 
Lesorub:

Индекс бакса:


Поддерживаю, всё похоже на "то", цели отметил сиреневым на Н4 и W1

Вероятные драйверы на след неделе: Публикация протоколов ФРС США.

По AUD: Протокол заседания по кредитно-денежной политике, данные по безработице и Выступление главы РБА Лоуи

По CAD: Выступление главы банка Канады и выход данных по "розничным продажам"

Так что ждемс что нарисуют нам кукловоды рынка FOREX...

 
timur1982:
Австралиец с доларом снова застрял на 0.7144. И не впервый раз уже.

Не питайте иллюзий... Есть СЕЛЛ до 0.7042 с дневок ....

 
Lesorub:

Не питайте иллюзий... Будет СЕЛЛ до 0.7042....

Австралиец во флете жутком уже столько дней...

Вообще цена на D1 долго падала...придет время, и ей нужно будет вверх сходить... но конечно достижение отмеченных целей произойдет не за 1 день, и даже не за одну неделю :)...


 
Makar Anoshin:

Австралиец во флете жутком уже столько дней...

Вообще цена на D1 долго падала...придет время, и ей нужно будет вверх сходить... но конечно достижение отмеченных целей произойдет не за 1 день, и даже не за одну неделю :)...


Все еще в переди... Снижение не закончено.

Я сказал... (С) В.В. Высоцкий.

 
Lesorub:

Все еще в переди... Снижение не закончено.

Я сказал... (С) В.В. Высоцкий.

С этим авторитетным мнением нельзя не согласиться Lesorub ;-). Ведь свеча на W1 как минимум хвост вниз все равно должна будет оставить...

 
Lesorub:

Короч, надоел мне Лунь...


КМК сейчас 1.3250 самое время для покупки пары и продаж евро. Могу ошибаться :)

1...818283848586878889909192939495...579
Новый комментарий