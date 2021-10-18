FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 255
Привет, покажи пож. скрин страницы
привет.вот.
Видео не надо. Делай прогноз. Например, пара такая то - покупка
я же не даю прогнозы) но как софт выдаст точку входа,то я обязательно ее покажу и приложу скрин_) Если вы читали что я писал о софте ,то наверное знаете что я не использую именно эту торговую систему в своей торговле)_ торговая система была изготовлена чисто для ознакомления для трейдеров. вообщем я скину сигнал
Странно конечно что нет такой кнопки.
А по фунту у меня неопределенность
о,вы наверное тот самый пользователь который был не доволен моими сообщениями о софте на букву N в другой ветке(говорили что это реклама и не нужно писать про этот софт)/ к вашему разочарованию я не удалил еще ни одного своего сообщения( только великие и могучие мод...ры удаляли их) Надеюсь вы первым увидите мой пост о том что система,которая создана так сказать на коленке,показала сигнал.
Этой ветке более 10 лет. Не надо мусорить. Здесь свои правила
на данный момент мусорите вы) от вас ни одного нормального сообщения.Ни одного поста с дельными мыслями. Я посмотрел ваш профиль,и могу сказать что все ваши продажи индикаторов это обман покупателя. С таким подходом к общению с людьми вы никогда не сможете добиться успеха в привлечении каких либо средств) можете снова пожаловаться модератору.))
по фунту как я вижу- покупки 1.2666 стоп на 1.2660 . Риски минимум ,потенциал 50 пуктов