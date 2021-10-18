FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 255

Aleksandr Yakovlev:

Привет, покажи пож. скрин страницы

привет.вот.

Файлы:
mq4ih5rw.png  30 kb
 
Видео не надо. Делай прогноз. Например, пара такая то - покупка. И вставляй свой скрин нормальным образом. А потом уже оценим. Пост с прогнозом удалять здесь не принято, не важно - верный или нет
Renat Akhtyamov:
Видео не надо. Делай прогноз. Например, пара такая то - покупка

я же не даю прогнозы) но как софт выдаст точку входа,то я обязательно ее покажу и приложу скрин_) Если вы читали что я писал о софте ,то наверное знаете что я не использую именно эту торговую систему в своей торговле)_ торговая система была изготовлена чисто для ознакомления для трейдеров. вообщем я скину сигнал

 
В таком случае это спам, либо реклама. Пиши по теме и по правилам ветки, не надо мусорить
 
Странно конечно что нет такой кнопки.

 А по фунту у меня неопределенность


о,вы наверное тот самый пользователь который был не доволен моими сообщениями о софте на букву N в другой ветке(говорили что это реклама и не нужно писать про этот софт)/ к вашему разочарованию я не удалил еще ни одного своего сообщения( только великие и могучие мод...ры удаляли их) Надеюсь вы первым увидите мой пост о том что система,которая создана так сказать на коленке,показала сигнал. 

 
Этой ветке более 10 лет. Не надо мусорить. Здесь свои правила
Renat Akhtyamov:
Этой ветке более 10 лет. Не надо мусорить. Здесь свои правила

на данный момент мусорите вы) от вас ни одного нормального сообщения.Ни одного поста с дельными мыслями. Я посмотрел ваш профиль,и могу сказать что все ваши продажи индикаторов это обман покупателя.  С таким подходом к общению с людьми вы никогда не сможете добиться успеха в привлечении каких либо средств) можете снова пожаловаться модератору.))

Aleksandr Yakovlev:

Странно конечно что нет такой кнопки.

 А по фунту у меня неопределенность


по фунту как я вижу- покупки 1.2666 стоп на 1.2660 . Риски минимум ,потенциал 50 пуктов

Файлы:
GBPUSDM30.png  19 kb
 
Спокойно. Профиль не причем. Прогноз сделан мной по фунту и он среднесрочный. Пока прогнозная цель не выбита, не вижу смысла постить
