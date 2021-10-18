FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 45

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Lesorub:

       

Правая соразмерная свеча фунторельсы смотрит вверх. 

Логично предположить, что она отработана.упс

 
sterva:

Правая соразмерная свеча фунторельсы смотрит вверх. 

Логично предположить, что она отработана.

не так - сеть
 
Renat Akhtyamov:
не так - сеть

Это понятно, просто либо рисунок не тот, либо направление. 

 
sterva:

Правая соразмерная свеча фунторельсы смотрит вверх. 

Логично предположить, что она отработана.

У Вас  все уже есть. Накиньте на график, установив параметры. Есть двойной аукцион, где отработка будет в обе стороны (как раз то, на что указываете нижней(рельса с Н4) и верхней(рельса с Н1) стрелками), а есть простой, когда цена отрабатывает цель либо сразу, либо через разворотные зоны.

 
Renat Akhtyamov:
не так - сеть
Я тебя давно знаю. Ты постоянно пишешь и пишешь новые проги. С твоих слов, одна лучше другой. Теперь ответь себе честно, заработал ты ими хоть что нибудь???  Судя по тому, что появляются новые и новые - ни хрена... Так что, сеть или рельсы или крупные игроки с яблоками или другая лабуда - пусть каждый решает для себя сам. Цель одна - достижение прибыли. И линейка для измерения рынка у каждого тоже своя...

 
wall_street21m:
вы очень заблуждаетесь_)) вы пытаетесь притянуть к цене палки,елки,веера,крылья,ноги,головы плечи)))) это  все ерунда и создано что бы отвлечь вас от самого главного.От цены. Я не буду вступать в полемику и что либо доказывать_) Я в торговле с 2010 года.И поверьте,прошел все эти ваши фибо и остальные "граали" . Есть люди которым интересно видеть рынок,видеть на графике распределение сил и видеть свои точки входа и цели И я стараюсь им помочь и не делаю тайн.  Хороших торгов)

Я могу нарисовать Вам сколь угодно входов на любом инструменте, исходя из вашей же логики.

Поверьте, будет то же самое! И все на основе рельсов. Они, как раз и показывают, кто есть кто в рынке.

И заблуждения здесь не при чем.

Енька для примера:       


 

sterva:

просто либо рисунок не тот, либо направление. 

Все то. И рисунок и направление:          

Классика развода на бабло!!!


А наш любимый фунт грохнется на 1.1804

[Удален]  
Lesorub:

Я могу нарисовать Вам сколь угодно входов на любом инструменте, исходя из вашей же логики.

Поверьте, будет то же самое! И все на основе рельсов. Они, как раз и показывают, кто есть кто в рынке.

И заблуждения здесь не при чем.

Енька для примера:       


какие рельсы?))) все что вы написали и несете в массы не имеет никакой информативности. Я же объяснил,что торгую цену,и смотрю цену с больших таймфремах,дневки и выше. Посмотрите,есть ли ваши рельсы на вашем же графике н1 только на тайфреме м10,m7?)) и что бы они,"рельсы", были в тот же момент что и на таймфреме н1))) Поймите,все это притянуто за уши. Я так же могу нарисовать вам сколько угодно входов с рельсами) и это будет выдавать желаемое за действительное. Что бы было понятно,я нахожу крупный капитал на больших таймфремах,а точку входа на меньших. И если я тут выложил картинки с различными таймфремами ,то это не говорит о том что нужно на этих таймфремах найти что то понятное для вас.

Для примера сделка по битку

[Удален]  
это таймфрем м15. Сделка была открыта на другом таймфреме . И теперь опять притяните рельсы шпалы к картинке. А главное все это будет постфактум. Ищете черную кошку в темной комнате, и вам кажется что комната полна кошками)Поймите,крупный капитал себя ведет иначе чем вы себе это представляете. Я знаю о чем пишу. И он оставляет следы на графике. Всегда. Важно уметь их увидеть.  За то что я попытался раскрыть карты на форуме альпари,меня тут же забанили))))) поэтому тут увы,все рассказать не могу) Мало ли)))) те кому это интересно,пишут мне в личку и на email
 
wall_street21m:

какие рельсы?))) все что вы написали и несете в массы не имеет никакой информативности. Я же объяснил,что торгую цену,и смотрю цену с больших таймфремах,дневки и выше. Посмотрите,есть ли ваши рельсы на вашем же графике н1 только на тайфреме м10,m7?)) и что бы они,"рельсы", были в тот же момент что и на таймфреме н1))) Поймите,все это притянуто за уши. Я так же могу нарисовать вам сколько угодно входов с рельсами) и это будет выдавать желаемое за действительное. Что бы было понятно,я нахожу крупный капитал на больших таймфремах,а точку входа на меньших. И если я тут выложил картинки с различными таймфремами ,то это не говорит о том что нужно на этих таймфремах найти что то понятное для вас.

Для примера сделка по битку

Так где тогда ваше видео с информативностью???

Проверяйте! Специально зашел на битке:

Двойной аукцион первые палки, сел сигнал по вторым.

Единственное, время достижения цели не знаю.

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