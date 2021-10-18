FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 45
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Правая соразмерная свеча фунторельсы смотрит вверх.
Логично предположить, что она отработана.
Правая соразмерная свеча фунторельсы смотрит вверх.
Логично предположить, что она отработана.
не так - сеть
Это понятно, просто либо рисунок не тот, либо направление.
Правая соразмерная свеча фунторельсы смотрит вверх.
Логично предположить, что она отработана.
не так - сеть
вы очень заблуждаетесь_)) вы пытаетесь притянуть к цене палки,елки,веера,крылья,ноги,головы плечи)))) это все ерунда и создано что бы отвлечь вас от самого главного.От цены. Я не буду вступать в полемику и что либо доказывать_) Я в торговле с 2010 года.И поверьте,прошел все эти ваши фибо и остальные "граали" . Есть люди которым интересно видеть рынок,видеть на графике распределение сил и видеть свои точки входа и цели И я стараюсь им помочь и не делаю тайн. Хороших торгов)
Я могу нарисовать Вам сколь угодно входов на любом инструменте, исходя из вашей же логики.
Поверьте, будет то же самое! И все на основе рельсов. Они, как раз и показывают, кто есть кто в рынке.
И заблуждения здесь не при чем.
Енька для примера:
sterva:
просто либо рисунок не тот, либо направление.
Все то. И рисунок и направление:
Классика развода на бабло!!!
А наш любимый фунт грохнется на 1.1804
Я могу нарисовать Вам сколь угодно входов на любом инструменте, исходя из вашей же логики.
Поверьте, будет то же самое! И все на основе рельсов. Они, как раз и показывают, кто есть кто в рынке.
И заблуждения здесь не при чем.
Енька для примера:
какие рельсы?))) все что вы написали и несете в массы не имеет никакой информативности. Я же объяснил,что торгую цену,и смотрю цену с больших таймфремах,дневки и выше. Посмотрите,есть ли ваши рельсы на вашем же графике н1 только на тайфреме м10,m7?)) и что бы они,"рельсы", были в тот же момент что и на таймфреме н1))) Поймите,все это притянуто за уши. Я так же могу нарисовать вам сколько угодно входов с рельсами) и это будет выдавать желаемое за действительное. Что бы было понятно,я нахожу крупный капитал на больших таймфремах,а точку входа на меньших. И если я тут выложил картинки с различными таймфремами ,то это не говорит о том что нужно на этих таймфремах найти что то понятное для вас.
Для примера сделка по битку
какие рельсы?))) все что вы написали и несете в массы не имеет никакой информативности. Я же объяснил,что торгую цену,и смотрю цену с больших таймфремах,дневки и выше. Посмотрите,есть ли ваши рельсы на вашем же графике н1 только на тайфреме м10,m7?)) и что бы они,"рельсы", были в тот же момент что и на таймфреме н1))) Поймите,все это притянуто за уши. Я так же могу нарисовать вам сколько угодно входов с рельсами) и это будет выдавать желаемое за действительное. Что бы было понятно,я нахожу крупный капитал на больших таймфремах,а точку входа на меньших. И если я тут выложил картинки с различными таймфремами ,то это не говорит о том что нужно на этих таймфремах найти что то понятное для вас.
Для примера сделка по битку
Так где тогда ваше видео с информативностью???
Проверяйте! Специально зашел на битке:
Двойной аукцион первые палки, сел сигнал по вторым.
Единственное, время достижения цели не знаю.