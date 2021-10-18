FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 135

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Vitaly Muzichenko:

А зачем пересиживать пока рынок идёт против, это-же потеря времени и дохода?

Вы, знать, миллионщик. Коли позволяете такую роскошь. Туда, сюда, обратно...

 
Lesorub:

Вы, знать, миллионщик. Коли позволяете такую роскошь. Туда, сюда, обратно...

Ну так если он строить сетку против движения, то как раз и нужно быть миллионщиком. Торговля по движению не предполагает иметь на счету 100500   )))

 

Здесь по ходу все миллионщики...

 
Lesorub:

От нечего делать...

https://cloud.mail.ru/public/Djoz/ftJ4oHZyU


Неплохо, мне понравился ДД, всего 13.6%.

 
Renat Akhtyamov:

Здесь по ходу все миллионщики...

А то...


 

Еще маляська...


 
Lesorub:

Еще маляська...


Зная ход мысли кукла - почему бы не реинвестировать и иметь самое малое раза в 3 больше... 3 раза были хорошие откаты по ходу движения и можно было чуть более крупным лотом перезаходить... Я бы врубил на пол котлеты... и даже больше... ну и конечно бы вылетел бы как обычно...)))  но зато моментами выхожу на 800 - 1000% и даже больше...

 
Сергей Криушин:

Зная ход мысли кукла - почему бы не реинвестировать и иметь самое малое раза в 3 больше... 3 раза были хорошие откаты по ходу движения и можно было чуть более крупным лотом перезаходить... Я бы врубил на пол котлеты... и даже больше... ну и конечно бы вылетел бы как обычно...)))  но зато моментами выхожу на 800 - 1000% и даже больше...

Хоть одну покажите нам...

 
Сергей Криушин:

Вот фома неверующий


Я про мыслю КУКЛа спрашивал...

 
Boeing 737 MAX8 
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