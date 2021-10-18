FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 135
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А зачем пересиживать пока рынок идёт против, это-же потеря времени и дохода?
Вы, знать, миллионщик. Коли позволяете такую роскошь. Туда, сюда, обратно...
Вы, знать, миллионщик. Коли позволяете такую роскошь. Туда, сюда, обратно...
Ну так если он строить сетку против движения, то как раз и нужно быть миллионщиком. Торговля по движению не предполагает иметь на счету 100500 )))
Здесь по ходу все миллионщики...
От нечего делать...
https://cloud.mail.ru/public/Djoz/ftJ4oHZyU
Неплохо, мне понравился ДД, всего 13.6%.
Здесь по ходу все миллионщики...
А то...
Еще маляська...
Еще маляська...
Зная ход мысли кукла - почему бы не реинвестировать и иметь самое малое раза в 3 больше... 3 раза были хорошие откаты по ходу движения и можно было чуть более крупным лотом перезаходить... Я бы врубил на пол котлеты... и даже больше... ну и конечно бы вылетел бы как обычно...))) но зато моментами выхожу на 800 - 1000% и даже больше...
Зная ход мысли кукла - почему бы не реинвестировать и иметь самое малое раза в 3 больше... 3 раза были хорошие откаты по ходу движения и можно было чуть более крупным лотом перезаходить... Я бы врубил на пол котлеты... и даже больше... ну и конечно бы вылетел бы как обычно...))) но зато моментами выхожу на 800 - 1000% и даже больше...
Хоть одну покажите нам...
Вот фома неверующий
Я про мыслю КУКЛа спрашивал...