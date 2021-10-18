FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 362
2.08.2019 USD/CAD (фьючерс) краткосрочка
Все в паре с фунтом кубарем летит вниз. Вам не кажется что не самая хорошая валюта? Ту же енку не лучше в паре с долларом?
Как захочет КУКЛ, так и будет. А палки дают представление о его намерениях...
Давал картинку выше, если чел воспользовался, то отыграл наверное свой своп и на бензик заработал...
Lesorub: Огромное человеческое Спасибо!
если честно - я увидел твой совет. - и это меня удержало.
- У тебя не плохие результаты.
ещё раз - Огромное Спасибо!
Ту же енку не лучше в паре с долларом?
Нужно ждать откат и заходить в продажи отложкой:
Женя - Вы могли бы показать - за сегодня или хотя бы - какой не будь результат ваш ?
или Вы- нас в долги хотите вогнать?
В долги никого загонять не собираюсь))), у каждого есть своя голова на плечах, все что я скидываю это мое оценочное мнение и никого не призываю входить в рынок по моим скринам.
По Луню есть такой сигнальчик:
2.08.2019 USD/CAD (фьючерс) краткосрочка
Здравствуйте! Поделитесь информацией - где фьючерсы на валюты торгуете? Можно в ЛС...
фьючерсы на валюту есть на CME. выход например через AMP
Киви... Мелочь, а приятно!