FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 362

Новый комментарий
 

2.08.2019 USD/CAD (фьючерс) краткосрочка

 
sterva:

Все в паре с фунтом кубарем летит вниз. Вам не кажется что не самая хорошая валюта? Ту  же енку не лучше в паре с долларом? 

Как захочет КУКЛ, так и будет. А палки дают представление о его намерениях...


Давал картинку выше, если чел воспользовался, то отыграл наверное свой своп и на бензик заработал...  

[Удален]  
Lesorub:

Как захочет КУКЛ, так и будет. А палки дают представление о его намерениях...


Давал картинку выше, если чел воспользовался, то отыграл наверное свой своп и на бензик заработал...  

Lesorub: Огромное человеческое Спасибо! 

если честно - я увидел твой совет. - и это меня удержало.

- У тебя не плохие результаты.

ещё раз - Огромное Спасибо!

 
sterva:

 Ту  же енку не лучше в паре с долларом? 

Нужно ждать откат и заходить в продажи отложкой:


 
Aleksandr Klapatyuk:

Женя - Вы могли бы показать - за сегодня или хотя бы - какой не будь результат ваш ? 

или Вы- нас в долги хотите вогнать?

В долги никого загонять не собираюсь))), у каждого есть своя голова на плечах, все что я скидываю это мое оценочное мнение и никого не призываю входить в рынок по моим скринам. 

 

По Луню есть такой сигнальчик:


 
Евгений Павлович:

2.08.2019 USD/CAD (фьючерс) краткосрочка


Здравствуйте! Поделитесь информацией - где фьючерсы на валюты торгуете? Можно в ЛС...
 
Anzhela Sityaeva:
Здравствуйте! Поделитесь информацией - где фьючерсы на валюты торгуете? Можно в ЛС...

фьючерсы на валюту есть на CME. выход например через AMP

 
Гранд терминал, нет проблем...
 

Киви...  Мелочь, а приятно!


1...355356357358359360361362363364365366367368369...579
Новый комментарий