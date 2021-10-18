FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 56
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Добрый день. Сделка по USD/CHF закрыта по тейк профиту. Сейчас сделка в селл.Хороших торгов)
Я сделал наоборот.
Пробит уровень и оттестирован, сформировалась бОльшая вероятность к дальнейшему движению.
С выходом пока не определился, возможно закрою на +10пп половину, а остальное переведу в безубыток.
-6 пунктов получено.
Ха-ха) Не глянул в календарь, а были ставки. Но и ладно, главное что ограничен убыток и это прекрасно!
687 пунктов... И движение еще не закончено. Цель в постах выше...
51 пункт, опе не помеха...
на часах NZD классическая фигура ТА
что в общем согласуется с оценкой "доллар расслабляется", буду ловить вход на север
после пресс конференции разворот
Вам звонили с ФРС и сообщили об этом?
Движение, также не закончено, но 3668 пунктов в кармане...
Селл эпопею Канадца закончил.
И есть бай сигнал, Добро пожаловать в компашку!!!