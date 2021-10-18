FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 56

Новый комментарий
 
wall_street21m:
Добрый день. Сделка по USD/CHF закрыта по тейк профиту. Сейчас сделка  в селл.Хороших торгов)

Я сделал наоборот.
Пробит уровень и оттестирован, сформировалась бОльшая вероятность к дальнейшему движению.

С выходом пока не определился, возможно закрою на +10пп половину, а остальное переведу в безубыток.


 

-6 пунктов получено. 


Ха-ха) Не глянул в календарь, а были ставки. Но и ладно, главное что ограничен убыток и это прекрасно!

[Удален]  
USD/CHF   в моменте на 21:09 / Хороших торгов.
 

687 пунктов... И движение еще не закончено. Цель в постах выше...


 

51 пункт, опе не помеха...


 
Maxim Kuznetsov:

на часах NZD классическая фигура ТА

что в общем согласуется с оценкой "доллар расслабляется", буду ловить вход на север

блин !! пока на форуме отвечал на всякое, прощёлкал свой-же вход...честно не ожидал что так скоро
 
И есть еще фишка... Жду завершения двухмесячного процесса. Покажу... 
 
после пресс конференции разворот
 
5drakon:
после пресс конференции разворот

Вам звонили с ФРС и сообщили об этом?

 

Движение, также не закончено, но 3668 пунктов в кармане...

Селл эпопею Канадца закончил.

И есть бай сигнал, Добро пожаловать в компашку!!!

1...495051525354555657585960616263...579
Новый комментарий