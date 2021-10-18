FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 63
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Баи отработаны! Идут продажи...Это двойной аукцион:
У Александра цели помельче, возьмет :)
У Александра цели помельче, возьмет :)
Да, я беру свои 10п.и в БУ. А хотелка может и не отработать.
Свою ТС не показываю.
а чём там показывать то) графики схожие. Вопрос ещё на какой tame frame смотреть.
на D1 сейчас находится пока около пробития вниз ...
Еню посмотри...
Сигнала по ней пока нет. Но если открыть 3 глаз, то вроде селы)))
а чём там показывать то) графики схожие. Вопрос ещё на какой tame frame смотреть.
на D1 сейчас находится пока около пробития вниз ...
Цель немного подправил.
Сигнала по ней пока нет. Но если открыть 3 глаз, то вроде селы)))
как нет?
Я тоже с утра солю, только все позы по безубытку позакрывало. После обеда не смотрел.
а чём там показывать то) графики схожие. Вопрос ещё на какой tame frame смотреть.
на D1 сейчас находится пока около пробития вниз ...
Посмотри мой скрин , пост 534. Там более масштабно смотрел. Но тоже ТФ30 мин.
Сейчас сигнал на меньшее расстояние.
как нет?
Я тоже с утра солю, только все позы по безубытку позакрывало. После обеда не смотрел.
Вот так и нет. Со вчерашнего уже прошли более 130п. От куда селы. С головы?
Я не выдаю желаемое за действительное. Хотелка это одно, а торговля реалом по сигналам это другое.
GBPCAD я поставил на sell. потом посмотрим)
Да ради бога. Я не соревнуюсь в точностях входов. У каждого своя ТС.