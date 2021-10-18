FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 63

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Lesorub:

Баи отработаны! Идут продажи...Это двойной аукцион:


  У Александра цели помельче, возьмет :)

 
Nikolai Krylov:

  У Александра цели помельче, возьмет :)

Да, я беру свои 10п.и в БУ. А хотелка может и не отработать.

 
Aleksandr Yakovlev:

Свою ТС не показываю.

а чём там показывать то) графики схожие. Вопрос ещё на какой tame frame смотреть. 

на D1 сейчас находится пока около пробития вниз ...

 
Lesorub:

Еню посмотри...

Сигнала по ней пока нет. Но если открыть 3 глаз, то вроде селы)))

 
Shurikon:

а чём там показывать то) графики схожие. Вопрос ещё на какой tame frame смотреть. 

на D1 сейчас находится пока около пробития вниз ...

Цель немного подправил.


 
Aleksandr Yakovlev:

Сигнала по ней пока нет. Но если открыть 3 глаз, то вроде селы)))

как нет?

Я тоже с утра солю, только все позы по безубытку позакрывало. После обеда не смотрел.

 
Shurikon:

а чём там показывать то) графики схожие. Вопрос ещё на какой tame frame смотреть. 

на D1 сейчас находится пока около пробития вниз ...

Посмотри мой скрин , пост 534. Там более масштабно смотрел. Но тоже ТФ30 мин.

Сейчас сигнал на меньшее расстояние. 

 
GBPCAD я поставил на sell. потом посмотрим)
 
Nikolai Krylov:

как нет?

Я тоже с утра солю, только все позы по безубытку позакрывало. После обеда не смотрел.

Вот так и нет. Со вчерашнего уже прошли более 130п. От куда селы. С головы?

Я не выдаю желаемое за действительное. Хотелка это одно, а торговля реалом по сигналам это другое.

 
Shurikon:
GBPCAD я поставил на sell. потом посмотрим)

Да ради бога. Я не соревнуюсь в точностях входов. У каждого своя ТС.

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