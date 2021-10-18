FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 484

Новый комментарий
 
Maxim Kuznetsov:

Он когда взлетал очень хотелось войти, но некуда было ставить стоп (точнее было но крайне далеко для меня). Сейчас он по всем соображениям должен идти назад, но примерно та-же фигня.

"Не ясно куда ставить стоп - не лезь."

imho: При всей симпатии к GBP, его лучше вообще не трогать пока не откатится.

А ели откатится то что с ним делать?

[Удален]  
Vasiliy Vilkov:

Как вы думаете нормально его вшортил или рано?

по моей ТС рано GBPUSDH2

хотя до R2 - дойдёт , а там и вниз может пойдёт

GBPUSDH2

 
Vasiliy Vilkov:

А ели откатится то что с ним делать?

а там масса возможностей - можно купить, можно продать :-)

 
Aleksandr Klapatyuk:

по моей ТС рано GBPUSDH2

А по моей ТС пора с него стричь бабло как шерсть с барана)))

[Удален]  
Vasiliy Vilkov:

А по моей ТС пора с него стричь бабло как шерсть с барана)))

может и до R3 - на моей картинке дойти - сегодня 

а вот R3 - вот там ,моя цель на продажу 

 
Vasiliy Vilkov:

А по моей ТС пора с него стричь бабло как шерсть с барана)))

хоть утра дождись. чего в ночи с ножницами носится :-)
 
Aleksandr Klapatyuk:

может и до R3 - на моей картинке дойти - сегодня 

Ну и пусть дойдет, и что дальше, все равно фунт обречен  со сделкой или без...

Умные люди давно эту фишку просекли)))

http://www.profinance.ru/news/2019/10/14/bute-jpmorgan-kurs-funta-k-dollaru-mozhet-podnyatsya-do-1-30-no-vyshe-vryad-li-pojdet.html
JPMorgan: курс фунта к доллару может подняться до 1.30, но выше вряд ли пойдет
JPMorgan: курс фунта к доллару может подняться до 1.30, но выше вряд ли пойдет
  • 2019.10.14
  • Profinance.Ru
  • www.profinance.ru
22:26  Море: leto (22:20), квакуша (22:18), Да не вопрос барышни, смотрите конечно. Ну просто как то, чуть-чуть не дотягивает. Хоть и старались. 22:29  квакуша: Море (22:26), Мне Банщикова, если честно, в роли полицейского не очень понравилась. Не помню название, но пару сериалов видела. 22:34  musli: leto ели сериал по перому ничетак, то с кем...
[Удален]  
Vasiliy Vilkov:

Ну и пусть дойдет, и что дальше, все равно фунт обречен  со сделкой или без...

Умные люди давно эту фишку просекли)))

http://www.profinance.ru/news/2019/10/14/bute-jpmorgan-kurs-funta-k-dollaru-mozhet-podnyatsya-do-1-30-no-vyshe-vryad-li-pojdet.html

эти "умные люди из JPMorgan" давно фишку просекли, как дезинформацией всему миру мозги пудрить

[Удален]  
Vasiliy Vilkov:

Ну и пусть дойдет, и что дальше, все равно фунт обречен  со сделкой или без...

Умные люди давно эту фишку просекли)))

http://www.profinance.ru/news/2019/10/14/bute-jpmorgan-kurs-funta-k-dollaru-mozhet-podnyatsya-do-1-30-no-vyshe-vryad-li-pojdet.html

рискованно вы открылись - нет у него,  намеренья идти в низ GBPUSDH2

GBPUSDH2 

 
Vasiliy Vilkov:

Все... стрижка баранов на сегодня завершена, буду ждать пока снова обрастут шерстью)))

1...477478479480481482483484485486487488489490491...579
Новый комментарий