FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 484
Он когда взлетал очень хотелось войти, но некуда было ставить стоп (точнее было но крайне далеко для меня). Сейчас он по всем соображениям должен идти назад, но примерно та-же фигня.
"Не ясно куда ставить стоп - не лезь."
imho: При всей симпатии к GBP, его лучше вообще не трогать пока не откатится.
А ели откатится то что с ним делать?
Как вы думаете нормально его вшортил или рано?
по моей ТС рано GBPUSDH2
хотя до R2 - дойдёт , а там и вниз может пойдёт
а там масса возможностей - можно купить, можно продать :-)
А по моей ТС пора с него стричь бабло как шерсть с барана)))
может и до R3 - на моей картинке дойти - сегодня
а вот R3 - вот там ,моя цель на продажу
Ну и пусть дойдет, и что дальше, все равно фунт обречен со сделкой или без...
Умные люди давно эту фишку просекли)))http://www.profinance.ru/news/2019/10/14/bute-jpmorgan-kurs-funta-k-dollaru-mozhet-podnyatsya-do-1-30-no-vyshe-vryad-li-pojdet.html
эти "умные люди из JPMorgan" давно фишку просекли, как дезинформацией всему миру мозги пудрить
рискованно вы открылись - нет у него, намеренья идти в низ GBPUSDH2
Все... стрижка баранов на сегодня завершена, буду ждать пока снова обрастут шерстью)))