FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 440
Это делается вот так. Оранжевым- зона накопления.
Моя ТС- выход из зоны-тест-продажа. Либо в другую сторону если тест сверху.
Да! сегодня - что то , не как не выйдет из зоны .
я всё проверяю вашу систему - но если такой, дохлый рынок будет, мне жизни не хватит проверить.
во. наверное пошло движение ?
Александр, бары не покажут Вам то, что демонстрировал Саша
Цену нужно сделать линией
Как я понял, цена должна закрепиться на выходе с уровня и только после этого продолжить движение
ну я - так и понял. что свеча должна закрепится - когда выйдет из зоны . вроде так должно быть -да?
линию смотри, не на свечки
переключатель есть наверное, как и у всех?
ну линия пересекла - но стала колом. или какой переключатель? какая линия?
а... понял.
ну тогда - по идее, должна пойти вниз . вроде уже пересекла.
вот о чем он тебе пытался рассказать
то есть цена вылетела с зоны накопления, закрепилась и продолжила движение
Например он тебе сегодня прорисовывал евру.
А она возьми, да и не продолжила двигаться вниз....
Спасибо! а я балбес - не так понял сразу. теперь понял! Спасибо!
Ночные покатушки...
Пытаюсь поиметь... (или нас):