Aleksandr Yakovlev:

Это делается вот так. Оранжевым- зона накопления.

Моя ТС- выход из зоны-тест-продажа. Либо в другую сторону если тест сверху.

Да! сегодня - что то , не как не выйдет из зоны .

я всё проверяю вашу систему - но если такой, дохлый рынок будет, мне жизни не хватит проверить.

GBPUSDM5

во. наверное пошло движение ?  

Aleksandr Klapatyuk:

Да! сегодня - что то , не как не выйдет из зоны .

я всё проверяю вашу систему - но если такой, дохлый рынок будет, мне жизни не хватит проверить.

во. наверное пошло движение ?  


Александр, бары не покажут Вам то, что демонстрировал Саша

Цену нужно сделать линией

Как я понял, цена должна закрепиться на выходе с уровня и только после этого продолжить движение

Renat Akhtyamov:

Александр, бары не покажут Вам то, что демонстрировал Саша

Цену нужно сделать линией

Как я понял, цена должна закрепиться на выходе с уровня и только после этого продолжить движение

ну я - так и понял. что свеча должна закрепится - когда выйдет из зоны . вроде так должно быть -да?

 
Aleksandr Klapatyuk:

ну я - так и понял. что свеча должна закрепится - когда выйдет из зоны . вроде так должно быть -да?

линию смотри, не на свечки

переключатель есть наверное, как и у всех?

Renat Akhtyamov:

линию смотри, не на свечки

переключатель есть наверное, как и у всех?

ну линия пересекла - но стала колом. или какой переключатель? какая линия?

Снимок   а... понял.  Снимок2

ну тогда - по идее, должна пойти вниз . вроде уже пересекла. 

 
Aleksandr Klapatyuk:

ну линия пересекла - но стала колом. или какой переключатель? какая линия?

   а... понял. 

ну тогда - по идее, должна пойти вниз . вроде уже пересекла. 

вот о чем он тебе пытался рассказать

то есть цена вылетела с зоны накопления, закрепилась и продолжила движение

Например он тебе сегодня прорисовывал евру.

А она возьми, да и не продолжила двигаться вниз....

Renat Akhtyamov:

вот о чем он тебе пытался рассказать

то есть цена вылетела, закрепилась и продолжила движение

Спасибо! а я балбес - не так понял сразу. теперь понял! Спасибо!

GbpAud 1,8120 buy
Take 1,8240
 

Ночные покатушки... 


 

Пытаюсь поиметь... (или нас):         


