FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 527
Ничесе, что за шпили-вили
Австралиец.
:-) Это месть за пирацкий Windows :-)
ps/ это видимо локальный прикол вашего DC
Этот чертов тренд когда-нибудь закончится?
Весь день карабкается, ей богу
да! пора ему и к низу - я уже вроде закупился NZDCAD
Если поглядеть выше, то можно увидеть как он только поднялся с колен, и движение вверх с огромным потенциалом
Я бы разве что рассматривал покупки на коррекциях
я не надолго - тысячу возьму вниз и хватит
А откуда такой ровный и долгий движ? Вроде новостей не было
это потому - что мы с тобой вошли в эту пару
они меня тоже - пытаются за бомбить. сдаваться не буду!
Ужас)))) Вот это тренд. Продолжает рост
Давно пора...
вам хорошо! а нам грустно