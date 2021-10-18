FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 527

Новый комментарий
 
Ivan Butko:

Ничесе, что за шпили-вили

Австралиец. 



:-) Это месть за пирацкий Windows :-)

ps/ это видимо локальный прикол вашего DC

 

Этот чертов тренд когда-нибудь закончится?

Весь день карабкается, ей богу


[Удален]  
Ivan Butko:

Этот чертов тренд когда-нибудь закончится?

Весь день карабкается, ей богу


да! пора ему и к низу - я уже вроде закупился NZDCAD

NZDCAD

 
Aleksandr Klapatyuk:

да! пора ему и к низу - я уже вроде закупился NZDCAD

Если поглядеть выше, то можно увидеть как он только поднялся с колен, и движение вверх с огромным потенциалом


Я бы разве что рассматривал покупки на коррекциях

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Если поглядеть выше, то можно увидеть как он только поднялся с колен, и движение вверх с огромным потенциалом


Я бы разве что рассматривал покупки на коррекциях

я не надолго - тысячу возьму вниз и хватит 

 
Aleksandr Klapatyuk:

да! пора ему и к низу - я уже вроде закупился NZDCAD


А откуда такой ровный и долгий движ? Вроде новостей не было

[Удален]  
Ivan Butko:

А откуда такой ровный и долгий движ? Вроде новостей не было

это потому - что мы с тобой вошли в эту пару 

они меня тоже - пытаются за бомбить. сдаваться не буду!

 
Aleksandr Klapatyuk:

это потому - что мы с тобой вошли в эту пару 

Ужас)))) Вот это тренд. Продолжает рост

 

Давно пора...


[Удален]  
Дмитрий:

Давно пора...


вам хорошо! а нам грустно 

грустно

1...520521522523524525526527528529530531532533534...579
Новый комментарий