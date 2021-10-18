FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 323

Новый комментарий
 
Сергей Криушин:

хорошо придумал - своего рода дневник получается с анализом качества сигналов...открой тогда свою ветку и назови лига торговых сигналов  Aleksandr Klapatyuk...а то здесь уже другим места не остается...))

На сколько я помню его персональную ветку, модератор его прогнал из своей ветки, так что....пока модератор обратно не загонит его в свою ветку, он имеет полное моральное право постить сюда любую алогичную дичь из индикаторов, которая в определенные моменты работает. Конечно, тут новостная лента подошла бы больше. Гражданин рилтайм публикует пачку прогнозов, сути развития ресурса удовлетворяет.

 
Сергей Криушин:

хорошо придумал - своего рода дневник получается с анализом качества сигналов...открой тогда свою ветку и назови лига торговых сигналов  Aleksandr Klapatyuk...а то здесь уже другим места не остается...))

Сергей, места здесь завались. В былые времена ветка за месяц по 1000 страниц набирала.

И как раз анализировали и спорили - на тему - чей анализ более предсказательный.

;)

 
Aleksandr Klapatyuk:

Да я всё. больше не буду.

Всё что хотел показать - да и себе объяснить.

вроде всё понимаешь - а делаешь всё на оборот.

Всем Удачи! 

Саш, азартен ты. Уменьши риск для начала, раз в 30.

Всё ты пишешь в тему.

На твой анализ смотрят, поверь.

Так что уверенней и с чувством ответственности продолжай, иначе помидорами закидают ;)

 
Renat Akhtyamov:

Саш, азартен ты. Уменьши риск для начала, раз в 30.

Всё ты пишешь в тему.

На твой анализ смотрят, поверь.

Так что уверенней и с чувством ответственности продолжай, иначе помидорами закидают ;)

Всем доброго утра и профитных сделок!

Позволю себе (от имени и по поручению, так сказать), написать следующее: не знаю, как было тут несколько лет назад, а за последнее время можно по пальцам сосчитать тех, чьи посты действительно заинтересовали (например Lesorub, Aleksandr Yakovlev и таинственный Wiktar), глядя на их скрины видно все что нужно для понимания причины движения цены в моменте в их интерпретации, что порой позволяет принимать верные решения, а не нагромождения разноцветных “посредников” цены, в чем я (и не только) не нахожу ни чего интересного и просто пролистываю страницу за страницей.

 
Anzhela Sityaeva:

Всем доброго утра и профитных сделок!

Позволю себе (от имени и по поручению, так сказать), написать следующее: не знаю, как было тут несколько лет назад, а за последнее время можно по пальцам сосчитать тех, чьи посты действительно заинтересовали (например Lesorub, Aleksandr Yakovlev и таинственный Wiktar), глядя на их скрины видно все что нужно для понимания причины движения цены в моменте в их интерпретации, что порой позволяет принимать верные решения, а не нагромождения разноцветных “посредников” цены, в чем я (и не только) не нахожу ни чего интересного и просто пролистываю страницу за страницей.


Очень приятно)))

 

Есть возможное движение вниз. Буду продавать.

Так же есть альтернативный сценарий, но мне кажется это маловероятно.


 

Отлично зашел на EUR/JPY, надеюсь все движение заберу


 
Aleksandr Yakovlev:

Есть возможное движение вниз. Буду продавать.

Так же есть альтернативный сценарий, но мне кажется это маловероятно.


Наконец то появились правильные сценарии развития ситуации в обе стороны. Давно ждал такие картинки. 

 
Nikolai Krylov:

Наконец то появились правильные сценарии развития ситуации в обе стороны. Давно ждал такие картинки. 

Так озвучивайте кого что интересует, наверняка тот кто это торгует поделится своим видением ситуации, будет от чего оттолкнуться в собственных изысканиях. А так больше по факту, поскольку не предсказатели...

 
Aleksandr Yakovlev:

Есть возможное движение вниз. Буду продавать.

Так же есть альтернативный сценарий, но мне кажется это маловероятно.


Трамп доллар гнобит изо всех сил... наверно вплоть до дефолта...ему надо долги списать и сделать Америку опять великой, так что пока доллар будет падать, будут его распродавать... новая эра глобального переворота началась...  так что кому-то летать, а кому-то ползать...

1...316317318319320321322323324325326327328329330...579
Новый комментарий