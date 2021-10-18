FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 323
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
хорошо придумал - своего рода дневник получается с анализом качества сигналов...открой тогда свою ветку и назови лига торговых сигналов Aleksandr Klapatyuk...а то здесь уже другим места не остается...))
На сколько я помню его персональную ветку, модератор его прогнал из своей ветки, так что....пока модератор обратно не загонит его в свою ветку, он имеет полное моральное право постить сюда любую алогичную дичь из индикаторов, которая в определенные моменты работает. Конечно, тут новостная лента подошла бы больше. Гражданин рилтайм публикует пачку прогнозов, сути развития ресурса удовлетворяет.
хорошо придумал - своего рода дневник получается с анализом качества сигналов...открой тогда свою ветку и назови лига торговых сигналов Aleksandr Klapatyuk...а то здесь уже другим места не остается...))
Сергей, места здесь завались. В былые времена ветка за месяц по 1000 страниц набирала.
И как раз анализировали и спорили - на тему - чей анализ более предсказательный.
;)
Да я всё. больше не буду.
Всё что хотел показать - да и себе объяснить.
вроде всё понимаешь - а делаешь всё на оборот.
Всем Удачи!
Саш, азартен ты. Уменьши риск для начала, раз в 30.
Всё ты пишешь в тему.
На твой анализ смотрят, поверь.
Так что уверенней и с чувством ответственности продолжай, иначе помидорами закидают ;)
Саш, азартен ты. Уменьши риск для начала, раз в 30.
Всё ты пишешь в тему.
На твой анализ смотрят, поверь.
Так что уверенней и с чувством ответственности продолжай, иначе помидорами закидают ;)
Всем доброго утра и профитных сделок!
Позволю себе (от имени и по поручению, так сказать), написать следующее: не знаю, как было тут несколько лет назад, а за последнее время можно по пальцам сосчитать тех, чьи посты действительно заинтересовали (например Lesorub, Aleksandr Yakovlev и таинственный Wiktar), глядя на их скрины видно все что нужно для понимания причины движения цены в моменте в их интерпретации, что порой позволяет принимать верные решения, а не нагромождения разноцветных “посредников” цены, в чем я (и не только) не нахожу ни чего интересного и просто пролистываю страницу за страницей.
Всем доброго утра и профитных сделок!
Позволю себе (от имени и по поручению, так сказать), написать следующее: не знаю, как было тут несколько лет назад, а за последнее время можно по пальцам сосчитать тех, чьи посты действительно заинтересовали (например Lesorub, Aleksandr Yakovlev и таинственный Wiktar), глядя на их скрины видно все что нужно для понимания причины движения цены в моменте в их интерпретации, что порой позволяет принимать верные решения, а не нагромождения разноцветных “посредников” цены, в чем я (и не только) не нахожу ни чего интересного и просто пролистываю страницу за страницей.
Очень приятно)))
Есть возможное движение вниз. Буду продавать.
Так же есть альтернативный сценарий, но мне кажется это маловероятно.
Отлично зашел на EUR/JPY, надеюсь все движение заберу
Есть возможное движение вниз. Буду продавать.
Так же есть альтернативный сценарий, но мне кажется это маловероятно.
Наконец то появились правильные сценарии развития ситуации в обе стороны. Давно ждал такие картинки.
Наконец то появились правильные сценарии развития ситуации в обе стороны. Давно ждал такие картинки.
Так озвучивайте кого что интересует, наверняка тот кто это торгует поделится своим видением ситуации, будет от чего оттолкнуться в собственных изысканиях. А так больше по факту, поскольку не предсказатели...
Есть возможное движение вниз. Буду продавать.
Так же есть альтернативный сценарий, но мне кажется это маловероятно.
Трамп доллар гнобит изо всех сил... наверно вплоть до дефолта...ему надо долги списать и сделать Америку опять великой, так что пока доллар будет падать, будут его распродавать... новая эра глобального переворота началась... так что кому-то летать, а кому-то ползать...