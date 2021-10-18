FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 395
Кто-то смотрит выступления главы фрс, прямые речи онлайн?
Нет я по графику вижу что он фуфло толкает)))
Сегодня была новость по канадцу.
Вот 6 валютных пар, содержащих канадец. Как они отработали на этой новости.
Из картинки видно что разные центробанки регулируют свои валюты по разному.
Кто-то раньше начал откат, после новостного движения, кто-то позднее.
Кто-то делает сразу после новости толчок в противоположную сторону.
Но если взять индекс канадца, то там произошел откат на всю длину новостного импульса.
разные банки регулируют же свои валюты по разному, поэтому расхождения могут быть большими.
вот есть арбитражная ситуация на 47 пунктов.
но на новостях же адские спреды.
скачал тиковую историю за этот день.
после новости спреды расширялись до 110 пунктов.
Это на графике М1 мы просто видим одну высокую свечу.
Если посмотреть тиковый график - все совсем не так.
400 тиков за первую минуту после новости.
сначала был тик на 400 пунктов вниз, потом движение в обратку, потом уже отпустили вниз.
С праздником, ГОСПОДА!!!
Я бы назвал его праздником ТАТАРСТАНА, только потому что он есть!
Спасибо всем, кто это понимает.
Ренат, в таком исполнении Волга смахивает на какую-то горную речку, типа Терек. Послушай ширину, глубину великой реки.
да, это круто!
спасибо!
Всем привет! - кто то скажет сам привет😄
ну я с утра - хапнул чуток GBPUSDH2